Hrvatski fizičar Saša Ceci gostovao je u RTL Direktu gdje je pričao o koronavirusu koji je zadnjih mjeseci gotovo pa pao u zaborav. "Nismo zaboravili koronu, pogotovo ju nisu zaboravili ljudi koji su u bolnici, za razliku od Kine gdje ne znamo koji su njihovi kriteriji, ovdje su kriteriji ozbiljni, ljudi doista umiru svaki dan. Stvar je u tome da, prvo, bolest je sve blaža i blaža“, rekao je.

Što se tiče izjave slovenskog infektologa Andreja Trampuža, da je "epidemija postala endemija", Ceci kaže da nije iz te struke, no da je u principu ideja bila da nakon cijepljenja i preboljenja ljudi nove sojeve lakše podnose.

"Na žalost, mi nismo svi jednaki, nismo svi klonovi, nekim ljudima i dalje imunitet neće dobro reagirati na to. No, za većinu ljudi ovo zapravo ide prema boljem", kaže.

Blaža bolest samo za cijepljene

Za omikron se i prije početka rata govorilo da je blaži i da bi mogao označiti kraj pandemije. Za ljude koji su cijepljeni, omikron statistički i jest puno blaži, kazao je Ceci.

"To je poruka koja se jako dugo šalje, dobro je cijepiti se jer je puno manja šansa da ćemo završiti u bolnici. Do omikrona je bilo dosta mutacija, a svaka nova mutacija otežava cjepivima neko njihovo djelovanje. Ono što se prvo vidjelo je da je prvo stradalo prenošenje virusa. S novim varijantama i cjepivima ti proboji su se događali sve češće i češće, s omikronom je to bilo baš drastično. Sve one komplikacije koje su bile, i hospitalizacije, i broj preminulih, ali i onaj dugi COVID, koji je vrlo neugodan, i kod ljudi koji su imali vrlo blage simptome pokazalo se da su znali imati duge posljedice. U principu sada dolaze nove podvarijanate koje još bolje zaobilaze cjepivo što se tiče zaražavanja, i onda se pojavi ogroman broj novozaraženih i onda je to totalna panika. Jer mi u glavi povezujemo da kada taj broj jako naraste, onda to prati i hospitalizacije i sve drugo", kaže Ceci i dodaje da smo s omikronom to već jako nadrasli.

'Problem je da i gripa ubija ljude, pa čak i obična prehlada'

Na pitanje je li korona sada već postala gripa, kao što se ranije često govorilo da hoće, Ceci kaže da skoro da je, ali samo ako smo cijepljeni. "Problem je da i gripa ubija ljude, pa čak i obična prehlada, ako su imunokompromitirani, samo u manjim brojevima. Mislim da mi sada idemo prema tome", rekao je.