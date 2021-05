KORONA ‘BOOM’: Zbog eksplozije zaraze u Pakoštanima zatvaraju se škole i vrtići; ‘Krivo’ je okupljanje na fešti?

Tradicionalna zabava u Pakoštanima održala se prije nekoliko dana i na njoj se okupilo preko 1.000 osoba

Zadarski Stožer izvijestio je da je na području Zadarske županije 28 novih slučajeva zaraze koronavirusom, s jednom preminulom osobom.

Novozaraženi se nalaze u izolaciji na području Zadra, Benkovca, Biograda, Bibinja, Pašmana, Ražanca, Tkona, Vrsa i Pakoštana.

Inače, najviše ih je upravo u Općini Pakoštane – njih čak 13!

DOK JEDNI NE KRIJU SVOJU SREĆU, DRUGI SU NEZADOVOLJNI: ‘Nijedna druga država ovo nije napravila svojim ugostiteljima…’

Eksplozija zaraze u Pakoštanima

Kako piše Zadarski.hr, u Pakoštanima se dogodila eksplozija zaraze, a novinari neslužbeno doznaju da je za to “krivac” tradicionalna lokalna zabava. Ona se održala prije nekoliko dana i na njoj se okupilo preko 1.000 osoba.

S ciljem suzbijanja širenja virusa na području Općine Pakoštane, načelnik je donio odluku o uvođenju dodatnih epidemioloških mjera – njima se od danas do 7. lipnja obustavlja rad Dječjeg vrtića “Grdelin” Pakoštane.

Nastava u OŠ Pakoštane (matična škola, PŠ Drage, PŠ Vrana i PŠ dr. Blaž Jurišić Vrgada), zbog povećanog broja zaraženih učenika i nastavnika, odvijat će se do daljnjega po C modelu i to za sve razrede, javlja Zadarski.hr.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.