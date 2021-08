Na 14. obljetnicu kornatske tragedije, jedne od najvećih mirnodopskih nesreća u Hrvatskoj u kojoj je smrtno stradalo 12 vatrogasaca, ministar obrane Mario Banožić izrazio je u ponedjeljak suosjećanje sa obiteljima poginulih vatrogasaca.

„S velikom tugom i boli prisjećamo se tragične pogibije 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog prije 14 godina na Kornatu.

I nakon 14 godina od ovog nemilog događaja, moramo čuvati uspomenu na ovu veliku tragediju koja nije samo pogodila hrvatsko vatrogastvo, već i cijelu hrvatsku državu. Naša zadaća je učiniti sve što možemo da do ovakvih događaja više nikada ne dođe.

U mislima smo s obiteljima i prijateljima vatrogasaca koji su izgubili život obavljajući časno, pošteno, spremno i hrabro svoju zadaću. Neka im je laka hrvatska zemlja“, poručio je ministar Banožić, priopćio je MORH.

Tragedija se dogodila kada je u akciji gašenja požara na otoku Velikom Kornatu, u kojoj je sudjelovalo 13 vatrogasaca, njih 12 poginulo na licu mjesta ili preminulo u bolnicama, a jedini je preživio vatrogasac Frane Lučić iz Tisnog na Murteru.

Tragediju na Kornatima, službeno, izazvao je takozvani eruptivni požar.

Jezivo svjedočanstvo

"Okrenuo sam se nazad i počeo trčati. Osjetio sam stezanje vrata i obraza. Vrućina je postajala sve jača i čuo sam huk vatre. Trčao sam koliko sam mogao preskačući kamenje, a onda mi je još jača vrućina spržila šake. Same od sebe su se deformirale, prsti iskrivili, vidio sam da neću moći pobjeći, okrenuo se i iza sebe vidio vatru koja je došla nakon 3-4 sekunde", ispričao je jedini preživjeli vatrogasac za Novi list prije dvijeg odine.

Mnogo stvari tog je dana pošlo po krivu. Na gašenje su poslani i neki maloljetni momci. Helikopter ih je iskrcao tek iz trećeg pokušaja, a kruška s vodom bačena 700 metara od vatrogasaca, pišu Vijesti.hr. Prilikom kretanja prema njoj po oštrom kamenjaru, zapljusnula ih je strašna vrućina. Vatra ih je doslovno pržila, topivši njihovu zaštitnu opremu. Pomoć satima nije stizala.

Kada je pomoć konačno stigla, četvoricu vatrogasaca pomorska policija je prebacila u Sukošan, dok su trojica unesrećenih helikopterkom prebačeni u Zemunik. Tada se već znalo da su petorica vatrogasaca na Kornatima smrtno stradala. U sljedećih nekoliko dana svi, osim Frane Lučića, izgubili su borbu za život.

Bivši zapovjednik oslobođen optužbi

On, pak, i dalje vodi boru za koliko toliko normalan život. Od države je nagodbom dobio pet i pol milijuna kuna i mjesečnu rentu od 6000 kn, no kazneni dio još nije riješen.

Jedini optužen za tragediju bio je bivši zapovjednik šibenske Javne vatrogasne postrojbe Dražen Slavica. On je početkom godine pravomoćno oslobođen optužbe za smrt 12 vatrogasaca. Sam Slavica kaže kako sustav vapi za nužnim promjenama kako bi se spriječile ovakve tragedije.

DVD Vodice danas se prisjetičp stradalih vatrogasaca.

"Prije 14 godina ste napustili svoje domove, svoje familije i prijatelje odlazeći raditi ono što je bio vaš životni poziv, ne vaš posao ili obaveza, nego vaša najveća ljubav i strast.

Prije 14 godina ste žurno napustili svoje stacionare, a mi smo vas ispratili bez puno riči, uz pokoji osmijeh, zafrkanciju, i ono neizbježno: „Čuvajte se!“

A u 14 godina se toliko toga desi, rađaju se prave ljubavi, pa se pretoče u familiju, rađaju se dica, dica odrastaju, ljudi se mijenjaju, stare… i tko je onda mogao zamisliti da ništa od toga neće dopasti vas.

Vi ste ostali zarobljeni u najlipšem vrimenu naših života, grubo otrgnuti iz naših zagrljaja, a zajednička budućnost koju smo sanjali je tako lako nestala. Ne volimo kad vas netko spominje kao uspomenu, zaboli nas puno jer za nas nikada, ali baš nikada nećete biti uspomena. Uspomene blijede, a vi ste tako prisutni i živi. I dan danas vas čekamo u đardinu, na parapetu, u našemu selu, pogledom tražimo vaša lica i evociramo zajedničke snove, bar nam to nitko ne može oduzeti.

S kojom riči vas opisati onima koji vas nisu poznavali, sve su tako bijedne u usporedbi sa onim što vi jeste, sa onim što nam značite, i nema te riči koju bi mogli upotrijebiti, a da vam bar malo izrazimo zahvalnost za ono što ste nam dali jer dali ste nam sve što ste mogli…

Sa ovog mista, najdraži naši, mi vam dajemo obećanje da nikada nećemo prestati tražiti istinu, ma koliko ona bolna bila, nikada nećemo prestati tražiti odgovore na pitanja koja su se ovih 14 godina nezaustavljivo nizala jer ne dugujemo to samo vama, to dugujemo majkama koje su vas noću ljubile prid san, očevima zbog kojih ste se pretvorili u tako divne ljude, i na kraju, to dugujemo i sebi.

Do našeg idućeg susreta, nek vam san bude lak…", napisali su na Facebooku.