KORMILO ZAGREBA PREUZELA JE BANDIĆEVA BLISKA SURADNICA: Organizirala mu je prosvjede podrške; Namjeravala se povući, ali…

Nakon smrti Milana Bandića gradom će upravljati njegova najbliskija suradnica i dosadašnja zamjenica, Jelena Pavičić Vukičević

Nakon smrti gradonačelnika Milana Bandića, Zagrebom će do lokalnih izbora 16. svibnja upravljati njegova dosadašnja bliska suradnica i zamjenica, Jelena Pavičić Vukičević. Službeno je to potvrđeno i u gradskoj upravi svega nekoliko sati nakon što je Bandić preminuo od srčanog udara u 66. godini.

BANDIĆEVA ZAMJENICA: ‘Kritičari će reći da je imao pogrešaka, ali tko je bez grijeha, neka baci prvi kamen; Hvala velikom čovjeku’

Najbliskija suradnica

Jelena Pavičić Vukičević je 45-ogodišnja profesorica komparativne književnosti, a slovi za jednu od Bandićevih najbliskijih suradnica. On joj je politički mentor te je uz njega bila od početka njegove gradonačelničke karijere. Na tim je počecima, podsjeća Index obnašala različite dužnosti; 2000. je bila tajnica gradskog SDP-a, 2003. je postala saborska zastupnica, 2008. pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, a od 2009. do 2013. po prvi put i zamjenica gradonačelnika, da bi to ponovno postala u njegovu posljednjem mandatu, 2017.

Zajedno s Bandićem napustila je SDP 2009. godine da bi postala potpredsjednicom njegove Stranke rada i solidarnosti. U brojnim aferama čvrsto je stajala iza Bandića, a organizirala je i prosvjede podrške kada je bio pritvoren. Navodno se namjeravala povući iz politike i ne izaći na lokalne izbore.

JELENA PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ: Do lokalnih izbora preuzima upravljanje Gradom; Uvijek je bila uz Bandića

Bogat životopis

Osim političke karijere, Pavičić Vukičević ima bogat životopis. Od 2017. je članica Savjeta Sveučilišta u Zagrebu, od 2018. suradnica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kolegijima Pedagogija i Didaktika, a od 2019. članica hrvatskog izaslanstva u Europskom Odboru regija pri Europskom Parlamentu.