Zagrebački dogradonačelnik Luka Korlaet rekao je da je urušavanje vijenca i skela sa zgrade Muzeja za umjetnost i obrt, koje se dogodilo oko 12,30 sati, incidentna situacija, jer se obnova provodi po svim pravilima građevinske struke.

"Ovo je stara zidana zgrada koja ima na vrhu konzolni element s kojim treba pažljivo postupati i koji je osjetljiv na vlagu. Već nekoliko dana je vlažno i pada kiša, no istraga će pokazati što se točno dogodilo, zašto je taj element oslabio i zašto se odronio", ocijenio je Korlaet.

Dodao je da mu je drago što nitko nije ozlijeđen od pješaka, niti u pet vozila koji su ovdje bili parkirani.

"Izvođač ima policu osiguranja i materijalna šteta će biti pokrivena, a budući da su bili ugroženi životi i sigurnost građana, na terenu je policija i radi se očevid. Važno je da nitko nije ozlijeđen i sva materijalna šteta će biti nadoknađena".

Korlaet kaže kako se nije brzalo u radovima. "Sve je rađeno po pravilima, projekt, javna nabava za izvođača, stručni nadzor voditelja gradilišta prošli su proceduru kakvu inače prolazi."

Prometni kolaps potrajat će do večeri

Na terenu su zagrebački vatrogasci s tri vozila, čiste područje, Klaićeva ulica je zatvorena i stvaraju se velike gužve u prometu.

"To neće biti jednostavno počistiti, no prema informacijama koje sam dobio plan je da se počisti do noći. Morat ćemo se osloniti na alternativne prometne tokove i pješačenje, nadam se da će sve biti u redu", napomenuo je.

Upitan za savjet građanima kako da hodaju po središtu grada ako su ovakve situacije i ubuduće moguće, Korlaet je rekao da ne bi širio paniku.

"Grad je dovoljno siguran i osiguran od samih izvođača i gradske vlasti, ovo je incidentna situacija iz koje ne bih radio neku generalizaciju", istaknuo je.

Premješta se zaštitna ograda i ukidaju parkirna mjesta

Najavio je da će se za početak vrlo vjerojatno zaštitna ograda premjestiti na rub kolnika i tamo više neće biti parkirna mjesta.

"Ova zgrada prolazi konstruktivnu obnovu, obnavlja se i ojačava njena konstrukcija , a rok za to je 10. lipnja ne bi li se stigla potrošiti sredstva iz Fonda solidarnosti koja iznose pet milijuna eura", rekao je.

"Nakon toga će gradilište biti zaustavljeno i čekat će se nastavak do cjelovite obnove", ali za to tek treba namaknuti sredstva, dodao je.

Ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt Miroslav Gašparović rekao je kako je u petak obišao radove na mjestu gdje se odlomilo i da je sve bilo u redu.

"To se jednostavno na žalost događa, sve se radilo po pravilima Nadam da ćemo unatoč ovom događaju uhvatiti rok za obnovu jer se radi o velikim novicma koji su jako bitni za obnovu muzeja i grada", ustvrdio je.