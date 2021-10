Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti obilježava se 17. listopada. Korisnica prihvatilišta za beskućnike Kosnica, Barica Babić, koja uskoro slavi 62. rođendan za N1 je ispričala svoju životnu priču.

"Imala sam tri teška slučaja prošle godine. Prvo je potres uništio kat kuće, u srpnju smo imali tešku provalu u kući, a u 10. mjesecu mi je umro muž. Zbog svega toga nisam imala snage ostati tamo zbog straha i svega. Tako sam potražila pomoć od socijalne radnice, završila sam u bolnici na psihijatriji, socijalna radnica mi je našla tu smještaj dok se moje stanje ne riješi", kazala je Barica za N1.

Dodala je da svojih primanja nema te da od Centra za socijalnu skrb svaka tri mjeseca dobiva 600 kuna što joj je za osnovne potrepštine. "Ostalo sve imam ovdje – toplu hranu, krevet…”, dodala je.

Privremeno u Kosnici

U Kosnici ne planira ostati, već će, govori, krenuti život ispočetka čim dobije mirovinu po mužu. "Tu sam privremeno dok se sve ne riješi. Sad je tako kako je", govori Barica.

"Ja bih radila da me netko hoće, ali tko će me uzeti sa 62 godine? Nije mi bilo lako doći tu, radila sam cijeli život, ali vidim budućnost vani. Tu sam privremeno, to me tješi. Došla sam sa suzama, ali tu sam se oporavila psihički i fizički, stekla prijateljstva. Radnici su svi sjajni, kad god nešto zatreba, oni su tu. Treba cijeniti i malo što imaš. Sretna sam što sam zdrava", poručila je.

"Ima teških slučajeva ljudi koji nemaju nikamo, djeca ne mare za njih, to je prestrašno", rekla je Barica.