Što se to događa sa slučajem Franak? Iako 80 posto presuda ide u korist potrošača koji su konvertirali svoje kredite, još uvijek nema konkretne odluke imaju li pravo na potpuno obeštećenje. I dok iz udruge Franak prozivaju suce građanskog suda da što prije donesu odluke.

Anita je kredit za kuću dignula 2006. godine i iznosio je 138 tisuća eura na 30 godina. No, kako su kamate brzo počele divljati prije četiri godine napravila je konverziju. Sada joj je otplati plan kao da kupuje tri kuće, a ne jednu. Točnije, umjesto početnih 138 tisuća eura, mora platiti 355 tisuća eura.

"Ja sam sad igrom slučaja i ono Božjim prstom, sam došla do nekog posla gdje ja nekako tu cijelu priču zatvaram. No, ako vam kažem da sam prije dvije godine imala zaštićeni račun i da su me financirali mama i tata, da sam imala problema s djecom, da mi se cijeli život okrenuo naopačke", kazala je korisnica kredita Anita Hozjan za Danas.hr.

Imaju li svi oni koji su konvertirali kredite, pravo na povrat preplaćenih iznosa, odluka još nije donesena. Iz Udruge Franak apeliraju na suce da se prestanu igrati sa sudbinama ljudi koji već 20 godina žive s teretom nezakonitih kredita.

Čekaju na pravdu

"Mnogi od njih nisu više s nama i neće dočekati pravdu, ali zbog njihove djece i njihovih obitelji, pozivamo suce građanskog odjela Vrhovnog suda da prestanu opstruirati primjenu prava", kazala je Sanda Žiga, voditeljica Ureda udruge Franak.

"Ugovori s ništetnom valutom što je glavni predmet kredita i ništetnom promjenjivom stopom, što je cijena kredita, trebali bi biti ništetni u cijelosti" poručuje Goran Aleksić iz Udruge Franak.

Od početka slučaja Franak utvrđena je samo ništetna klauzula i nezakonita i ništetna kamatna stopa. U udruzi se nadaju da će i Hrvatska kao i Poljska i Slovenija, donositi presude da su cijeli ugovori ništetni.

Korisnici kredita svjesni su da svoj dug moraju vratiti. "Nikad nikome nisam ništa ukrala. Želim podmiriti svoje dugovanje, ali ne želim biti neki bedak kome uzmu sto tisuća eura koje meni u životu jako puno znače", govori Anita.