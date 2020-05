KOPRIVNIČKI ŽUPAN SMATRA DA UČENICI NE BI TREBALI U ŠKOLU: ‘Ako netko šalje dijete u školu da ga se čuva, pošaljite ga meni i ja ću ga čuvati’

Koren smatra da se loptica neodgovornosti prebacuje

Iako je nastava u školama počela za određeni broj učenika, danas se pokazalo da je povratak u školske klupe možda bio promašaj. Naime, u neke škole nije došao niti jedan učenik baš kao u Koprivničko-križevačkoj županiji. Zato one danas nisu radile. Dožupan Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić rekao je da nisu počele raditi jer su roditelji odlučili da će djeca i dalje pratiti nastavu na daljinu.

Kako prenosi ePodravina, podaci Sindikata hrvatskih učitelja pokazuju da je samo četiri učenika došlo na nastavu u svim školama u županiji i to od 4.176 ukupno. Situaciju je komentirao župan Darko Koren koji je u petak imao razgovor s ravnateljima te dao preporuku da se danas ipak ne ide u školu.

‘Najlakše je odluke prebaciti na nekog drugog’

Koprivničko-križevački župan rekao je da je smatrao da je nakaradno da samo 30 učenika ide u školu jer su roditelji tolikog broja djece pokazali interes za povratak njihove djece u školu. Koren smatra se loptica odgovornosti prebacuje.

Dao sam smjernicu da nitko ne ide u školu. Prvi sam za to da idu, ali pod kojim uvjetima? Ovo je egzaktan primjer neorganiziranosti i neodlučivanja, najlakše je prebaciti odgovornost odluke na nekog drugog. Ako idu u školu, onda svi idu, ako ne idu, ne ide nitko. Čudi me da netko nadređen tom sustavu gleda tako lagodno na to. Ako netko šalje dijete u školu da ga se čuva, neka ga radije dovede k meni, ja ću ga čuvati”, prenosi ePodravina izjavu župana Korena.

