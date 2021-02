KOPRIVNIČKI GRADONAČELNIK O DALIĆ NA ČELU PODRAVKE: ‘Na kraju se sve svede da netko nekoga pita kaj bi ti štel biti? Ovaj kraj se ništa ne pita…’

Koprivnički gradonačelnik iz redova SDP-a, Mišel Jakšić, komentirao je što je sporno u odluci da Martina Dalić bude čelna osoba Podravke

Bivša ministrica Martina Dalić te jedna od glavnih aktera u aferi Borg danas je došla na čelo Podravke. Imenovanje Dalić na tu funkciju oporba smatra političkim potezom, a i u samoj Koprivnici postoje kritičari te odluke.

Koprivnički gradonačelnik iz redova SDP-a, Mišel Jakšić, komentirao je za RTL Danas što je sporno u odluci da Martina Dalić bude čelna osoba Podravke.

“Sporan je sam proces. Umjesto da imamo jedan transparentan proces kakav dolikuje 21. stoljeću, pogotovo takvoj jednoj snažnoj firmi kakva Podravka je za naše pojmove, mi imamo situaciju da nitko ne zna po kojem ključu se bira Uprava Podravke, tko su ti ljudi iza zavjese koji o tome odlučuju i na kraju se sve svede na to kao što je rekao Žarko Tušek na onoj snimci, da netko nekog pita ‘kaj bi ti štel biti?'”, naveo je Jakšić za RTL Danas.

‘Plenković je kao Vegeta pa se petlja u sve’

Upitan o SDP-ovoj Vladi te njihovoj odluci da za šefa Podravke predloži Mršića 2021. godine, Jakšić odgovara:

“Nisam ovdje da tumačim što je bilo u prošlosti, moj stav je da politika treba u Podravki participirati u onoj mjeri kolika je vlasnička struktura. Vlasnička struktura je jasna: 52 posto drže mirovinski fondovi koji bi trebali voditi brigu o našim budućim mirovinama, danas mogu reći da oni to ne rade, nego su samo smokvin list premijeru Plenkoviću i HDZ-u.

Dosta optimističan proces za naše buduće mirovine, a glavni kadrovik nažalost svojom odlukom je postao Andrej Plenković koji očito jednostavno ima toliko vremena da se može petljati u sve moguće industrije koje u ovoj zemlji imamo i očito je da se pretvara kao Vegeta da se može upetljati za sve jer valjda misli da s time postoji bolji okus u onome što ćemo vidjeti.”

‘Danas se ovaj kraj ništa ne pita’

Odgovarajući na pitanje je li možda Luka Burilović bolji izbor za funkciju šefa Podravke, Jakšić kaže da je on samo još jedan primjer kako HDZ kadrovira i koliko čvrsto brane HGK te kako je zapravo ostvario jedan san. Dodaje da ga apsolutno ne smatra pravim izborom.

“S banjalučkog fakulteta do 60.000 kuna mjesečnih apanaža i odlučivanja doslovce o sudbinama jednog kraja. Apsolutno ne, to je najstrašnija poruka ovome kraju koji je stvarao Podravku 70 godina, kraju koji je sa svojim radnicima stvorio Vegetu kao najveću inovaciju koju je tadašnja Jugoslavija osmislila i to u periodu kad je Kolinda Grabar Kitarović rekla da navodno nije bilo ni jogurta. Firma koja je u osamdesetim godinama imala alpari kampanje u američkim kampanjama, koja je u devedesetima othranila hrvatsku vojsku kad su neki krali da bi došli prvog milijuna, danas se ovaj kraj ne pita apsolutno ništa. Govori im se, vi ste samo dobri da radite, a nitko iz Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije više nije dobar da bude u Upravi, ne daj Bože da vodi firmu”, govori gradonačelnik Koprivnice.

Kada je u pitanju ono što se povlačilo za imenom Martine Dalić, Jakšić kaže da u to ne bi ulazio. “To samo znaju ona i premijer Plenković. Na njoj je doista da ostvari rezultate jer u ovom biznisu samo su rezultati ti koji ti na kraju sude”, zaključio je Mišel Jakšić za RTL Danas.