KOPAL PRAVDA IZJAVU O POVJERLJIVOSTI ČLANOVIMA HDZ-a: ‘Kad bi vodstvo stranke moralo pročitati svaki papir…’

Predsjednik HDZ-ova Odbora za informiranje, informatizaciju, medije i digitalno društvo, Robert Kopal, prokomentirao je slučaj Izjave o povjerljivosti s članovima HDZ-a. Podsjetimo, u izjavi je stajalo da će HDZ-ovci morati kontaktirati HDZ prije nego što daju izajvu o stranci policiji i sudu. Izjava je povučene i trenutno se radi na tekstu nove.

Kopal je izjavio kako je izjavu sastavila tvrtka koja je potpisala ugovor, kako je kazao, “da nas suportira u procesu provedbe europske direktive”, prenosi N1.

‘Danas će ići nova obavijest’

“Ta izjava se smatra ništavnom i ništetnom, danas će ići obavijest da članstvo nema obveze ni po jednoj rečenici te izjave. Došlo je do interne nekoordinacije i to je razlog. To se dogodilo internom nekoordinacijom i to ćemo interno riješiti”, tvrdi Kopal.

Upitan kako to da nitko s vrha stranke nije pročitao spornu izjavu prije nego li je poslana na adrese članova, Kopak kaže, tvrdeći da ne umanjuje važnost izajve, “ako bi vodstvo stranke moralo pročitati svaki papir…”.

Ponovio je kako nitko iz HDZ-a nije sudjelovao u pisanju izjave, a da će za tvrtku vjerojatno biti posljedica.

“Moguće su razne konsekvence, poput prekida ugovora. Sad smo tražili hitne promjene i zanima nas prijedlog izjave koja bi zaista održavala stav HDZ-a i bila u skladu s direktivom.”

‘HDZ se ograđuje’

“I oni smatraju da je s njihove strane došlo do previda. Naprosto su primijenili korporativna pravila na demokratske uzuse, to će odmah biti promijenjeno. Sigurno ne postoji rečenica da je netko iznad zakona, HDZ se ograđuje od takvog izričaja”, rekao je Kopal.

Kazao je kako je tvrtka poslala izjavu službenim kanalima.

“Surađujemo neko vrijeme, počeli smo prije nego što je direktiva stupila na snagu. Tvrtka je izabrana jer ima reference za tom području. Imaju dosta certifikata koji idu ka informacijskoj sigurnosti. Pomažu tvrtkama da se usklade s GDPR-om”, kazao je Kopal.

‘Nismo mi stručnjaci za sve’

Još jednom je izrazio žaljenje što se to dogodilo, no i ponovio da HDZ ništa nije kriv.

“Naravno da su dobivali naputke od nas, ali da im ja kažem kako treba izgledati ta izjava… Razlog zašto su unajmljeni je taj što smo željeli stručnjake. Inače bismo mi bili stručnjaci za sve. Još jednom izražavam veliko žaljenje što se to dogodilo. Ovo je sigurno bio pogrešan izričaj u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu”, tvrdi.

Na upit zašto je HDZ unajmio tvrtku kojoj su reference informacijska sigurnost, Kopal je odgovorio da se “ugovor s nama odnosi na usklađenost s GDPR-om”.