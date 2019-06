KOPAL NE ODUSTAJE OD SVOJE TEZE: ‘Postoje dokazi namjerne opstrukcije HDZ-a na izborima; Ako treba netko biti kriv, neka budem ja’

‘Očekivali smo pet mandata, osvojili smo četiri… Zapravo smo zadovoljni našom pobjedom. Zadovoljni smo s pet mandata i ostvarili smo rast od šest posto. Postoje indicije i neke činjenice ili dokazi. Postoje stvari koje upućuju da je bilo opstrukcije’, kazao je HDZ-ov glavni analitičar Robert Kopal

Glavni HDZ-ov analitičar i voditelj kampanje za europske izbore na kojima je ta stranka podbacila osvojivši “samo” četiri mandata, Robert Kopal, ustrajava na tezi da je bilo opstrukcije HDZ-a na izborima i kaže da je spreman snositi i odgovornost.

“Postoje indicije, dokazi i činjenice koje upućuju na to da je bilo namjerne opstrukcije”, kazao je Kopal u razgovoru za RTL.

‘Zapravo smo zadovoljni našom pobjedom’

“Prvu večer, kad su objavljeni rezultati, spominjao sam termin “crni labud”, koji ima karakteristike koje sada neću ponavljati jer sam ih više puta već ponovio. Očekivali smo pet mandata, osvojili smo četiri… Zapravo smo zadovoljni našom pobjedom. Zadovoljni smo s pet mandata i ostvarili smo rast od šest posto. Postoje indicije i neke činjenice ili dokazi. Postoje stvari koje na to upućuju”, kazao je, ali nije želio javno iznijeti o kojim se indicijama i dokazima radi dok stranačka tijela ne budu s tim upoznata.

Kazao je kako su “odgovarajući ljudi” u stranci upoznati s time, ali ne i sva stranačka tijela.

Upitan kako je došao do tih činjenica i dokaza, Kopal je lakonski odgovorio: “Jednostavno su nam dostavljeni, zaprimljeni i upućeni.”

Rekao je da su, među ostalim, neki članovi HDZ-a prijavili druge članove stranke za opstrukciju, ali je naglasio da ni na koga “nije osobno aludirao”.

‘Ako netko treba biti kriv, neka ja budem’

Također je rekao da kao voditelj kampanje snosi dio odgovornosti za ono što se HDZ-u dogodilo na europskim izborima pa je ponovio: “Ako treba netko biti kriv, neka ja budem”.

Na pitanje što mu je na to rekao šef stranke Andrej Plenković, Kopal je odgovorio da mu “ništa nije rečeno” i da su to “normalne stvari”.

“Biste li vi prihvatili, recimo, kada znate da sam u zadnjih šest izbora zaredom, u kojima sam sudjelovao, predviđao s točnošću koja je dosad nezamisliva u hrvatskim razmjerima? Biste li se vi odrekli mene”, uzvratio je HDZ-ov glavni analitičar protupitanjem RTL-ovom voditelju.

Pohvalio se da je dobro predvidio rezultat SDP-a

Ponovio je da je HDZ-u prognozirao pet mandata (dobili su četiri), ali se pohvalio da je SDP-u predvidio četiri mandata, koliko su i dobili.

“Dakle, ono što je pridonijelo da HDZ padne s 26, što je bila objektivna donja granica, da padne na 22,72 posto se naziva “crni labud”. I on zaista ima sve karakteristike. I on će biti objašnjen unutar stranačkih tijela”, ponovio je zadnjih dana često spominjanu kontroverznu tezu o tome da se HDZ-u dogodio “crni labud”. Odbacio je, međutim, tvrdnju da je on sam bio “crni labud”.

“Ako treba snositi odgovornost, ja sam spreman snositi odgovornost”, ponovio je još jednom.

