KOORDINATORICA CIJEPLJENJA UVJERAVA: ‘Platforma funkcionira, vratimo fokus na cijepljenje’; Govorila i o ukidanju maski

‘Platforma funkcionira. To je toliko reciklirana tema da više ne znam što bih rekla osim da ponovnim što sam rekla i jučer, a i sada. Fokus je potrebno vratiti na najbitniji segment života i najvažniji javnozdravstveni interes, a to je cijepljenje’, rekla je Marija Bubaš

Koordinatorica za cijepljenje HZJZ-a, Marija Bubaš gostovala je u RTL-u Danas gdje je komentirala funkcioniranje platforme za cijepljenje te aktualnu situaciju sa cijepljenjem.

Bubaš je rekla da je na platformi prijavljeno nešto više od 200 tisuća ljudi. “Platforma funkcionira. To je toliko reciklirana tema da više ne znam što bih rekla osim da ponovnim što sam rekla i jučer, a i sada. Fokus je potrebno vratiti na najbitniji segment života i najvažniji javnozdravstveni interes, a to je cijepljenje. I to je ta činjenica koja biva prikrivena sa ovom šumom informacija koje su, možda, građanima zanimljive, ali za njihov život i očuvanje života i zdravlja i povratak na staro, što bismo svi htjeli i ponavljamo kao mantru godinu i pol dana, cijepljenje je znatno manje rizično od zaraze Covidom-19. Cjepivo je najbitniji i najbrži i najsigurniji povratak na staro”, naglasila je.

“Hrvatska je, za razliku od nekih nama ne tako dalekih zemalja koje su članice EU, dobro odmaknula u cijepljenju rizičnih skupina. I dok nama neki uzori trenutno cijepe dob 70+, mi smo završili tu drugu fazu. U kontaktu sa kolegama na terenu i županijskim zavodima danas sam doznala da je druga faza na izlazu, a neki su s njom i završili i kreću cijepiti treću fazu, znači radno aktivne i mlađe dobne skupine”, dodala je.

‘NE MOŽEMO TROŠITI ZRAK NEGO CJEPIVO’: Hrvatska je četvrta od dna u EU po broju primljenih doza; Bubaš: ‘Ne bih rekla da kasnimo’

BUBAŠ OTKRILA KAKO ĆE BITI ORGANIZIRANO CIJEPLJENJE RADNOG STANOVNIŠTVA: ‘Dolazi dovoljno cjepiva, problema ne bi trebalo biti’

Cijepljenje svih sedam dana u tjednu – ukoliko bude potrebe

Bubaš je rekla da trenutno u Hrvatskoj imamo “pregršt punktova koji su bili aktivni koliko je bilo cjepiva”. “S obzirom da će sada dolaziti veće količine cjepiva, onda će i ti punktovi biti aktivirani, a cijepit će se, ako bude potrebno i svih sedam dana u tjednu. Bude li dovoljno onih koji su zainteresirani za cijepljenje”, rekla je i pozvala građane da se prijave za cijepljenje.

Proteklog četvrtka imali smo dnevni rekord u broju cijepljenja – 40 tisuća. Bubaš je rekla da bismo, ukoliko želimo procijepiti više od polovice stanovništva do kraja lipnja, trebali oko novih milijun cijepljenja. “Nešto je malo kompliciraniji izračun, ali mi ćemo to stići ako budemo imali dovoljno ljudi koji su zainteresirani. Nije problem cijepiti one koji su prijavljeni. I to će se ostvariti dok trepneš okom”, rekla je.

VIRUSOLOGINJA OBJAŠNJAVA ZAŠTO JEDNA DOZA CJEPIVA NIJE DOVOLJNA: ‘To nosi veliki rizik…

LIJEČNIK S INFEKTIVNE OTKRIO TKO ĆE TREBATI JEDNU, A TKO DVIJE DOZE CJEPIVA: Evo kako će se to provjeravati

‘Problem nije u kapacitetu sustava’

“Problem nije uopće u kapacitetu sustava zato vas molim da ako možemo pozitivno pričati o cijepljenju jer je to esencijalno”, naglasila je Bubaš.

Na koncu je komentirala i preporuke o cijepljenju osoba koje su preboljele koronavirus. “Situacija je podijeljena na dvije različite okolnosti. Imamo osobe koje su zaražene koronavirusom i koje su preboljele unutar šest mjeseci i sada primaju jednu dozu. Po najnovijim spoznajama, zasad je preporuka da se osobe koje su preboljele koronavirus cijepe jednom dozom. Ako je osoba preboljela koronavirus prije godinu dana onda je preporuka cijepit se regularno s dvije doze cjepiva.

S druge strane, osobe koje su primile jednu dozu cjepiva pa su u međuvremenu oboljele od Covid-19, u periodu od 3 do 6 mjeseci bi trebali primiti drugu dozu cjepiva”, rekla je.

Epidemiolog Kaić rekao je da bi na ljeto mogli krenuti s popuštanjem obaveze nošenja maski. Bubaš je rekla da će do toga doći ukoliko postignemo određenu procijepljenost. “To je tih 50 posto. Odnosno, čak bih rekla i 70 posto prema nekim izvorima iz međunarodnih znanstvenih krugova bi možda trebalo biti i više”, rekla je.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.