Koordinator popisa stanovništa, Damir Plesac iz Državnog zavoda za statistiku, gostovao je u TNT-u N1 televizije gdje je odgovorio na pitanje što se zasad zna o rezultatima i događa li se u Hrvatskoj zaista demografska katastrofa.

“Pa bojim se da će rezultati popisa pokazati upravo ono što su naši demografi upozoravali godinama i po meni ne samo ovaj broj koji ćemo dobiti, broj stanovnika koji žive u RH, nego još bitnije je kasnije, kada ćemo imati potpune podatke, kada ćemo vidjeti dobnu strukturu, kada će vidjeti koliko imamo mladih do 15 godina, koliko aktivnih, a koliko starih ljudi. Tek tada ćemo biti svjesni tog razmjera demografske katastrofe”, rekla je Plesac.

Zašto je produljen popis?

Plesac je govorio i o razlozima produljenja popisa, rekavši da je jedan od razloga to što je određeni broj popisivača odustao. "Ono što je bitno kod svakog popisa to je. kad on krene, on se mora i završiti, a završi se kada se obiđu sve adrese. Mi do 29. listopada još nismo uspjeli obići sve adrese. Razlog je jasno zbog odustajanja popisivača, znali smo da će doći do toga i pripremili smo se na to, to se događalo i na prijašnjim popisivanjima”, rekao je.

Ističe da su znali će biti odustajanja popisivača, ali da je razlika između prijašnjeg i ovog popisa to što je u prijašnjima bilo prijavljeno dovoljno popisivača i imali su dovoljno rezervnih popisivača koji bi uskakali umjesto onih koji odustanu.

"U ovom popisu mi smo imali određen broj rezervih popisivača, posebno u Slavoniji i centralnoj Hrvatskoj, ali ne posvuda, jednostavno, ljudi se nisu javljali za popisivače. U Istri se nije prijavilo dovoljno popisivača. Kada je došao popis, došlo je do odustajanja ili zbog covid potvrda i pandemije ili zbog povratka na faks ili zato što su pronašli posao ili zato što neki nisu mogli dovoljno savladati aplikaciju, a bilo je i onih koji su shvatili da nemaju dovoljno niti volje niti želje za to”, kaže.

Tvrdi da se popisivanje više neće produljivati te da će ga završiti do 14. studenog. Preliminarni rezultati će biti objavljeni sredinom siječnja.