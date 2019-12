KONZERVATIVNOJ UDRUZI SADA SMETA – LINOLADA: ‘Što je to Podravka napisala na pakiranju? Roditelji nas već zovu i žale se…’

Udruga Vigilare pobunila se i uoči Svih svetih. Tada je na meti bio trgovački lanac Lidl koji je prodavao slatkiše, šminku i kostime na Noć vještica

“Vratimo Božić”, zavapili su na Facebooku iz konzervativne udruge Vigilare koju vodi Vice Batarelo. Razlog takvoj poruci prigodno je pakiranje Podravkine Linolade na kojem piše “Merry Winter” (“Veselu/Sretnu zimu”):

“Ako ste mislili da su “sretni blagdani” glup izraz (umjesto Sretan Božić), što tek reći za Podravku i njezinu “winter” Linoladu? Prvo, zašto na engleskom, a još važnije: što znači MERRY WINTER? (ako već žele na engleskom, onda nek poruka za Podravku bude jasna: Jesus is the reason for the season…) Roditelji nam već šalju pritužbe i pišu Podravki. Pišite i zovite i vi. Vratimo Božić!”, piše Vigilare.

Na kraju svoje objave napominju “Isus je Božić”.

Vigilareu ovoga prosinca, kao i prijašnjih godina, posebno smeta što neki trgovčaki lanci ne čestitaju Božić nego “blagdane”. Ovoga prosinca to su odlučili pomno pratiti:

“Vigilare voli Došašće (Advent) i Božić. To je dio katoličke Hrvatske tako da očekujemo na javnim mjestima, u trgovinama i trgovačkim centrima da ove katoličke i kršćanske blagdane ističu jasno i glasno, a ne s nekakvim bezličnim, new age i sekularističkim izrazima kao sretan “xmas” i “blagdani” ili još najgore – “praznici”, napisali su.

Napao je Vigilare svojevremeno i zagrebački “Advent” i to zbog kratice “Xmas” koja im nije bila po volji.

ULTRAKONZERVATIVNI VIGILARE NAPAO TRGOVAČKI LANAC: ‘Promoviraju pijenje vampirske krvi, jedenje očiju, prstiju…’

Smetali im i slatkiši za Noć vještica

Udruga Vigilare pobunila se i uoči Svih svetih. Tada je na meti bio trgovački lanac Lidl koji je prodavao slatkiše, šminku i kostime na Noć vještica. Prema njihovu mišljenju, Lidl je promovirao kulturu smrti i kanibalizam.

Svojom objavom na Facebooku tada su pozvali ljude da zajedno s njima “zaustave traumatiziranje djece” i “suprostave se poganizaciji Hrvatske”:

“KULTURA SMRTI I KANIBALIZAM U LIDLU Reagirajmo na užasne boleštine za djecu koje promiče ovaj trgovački lanac: pijenje vampirske krvi, jedenje očiju i prstiju te čoko kostura u mrtvačkom lijesu, odijevanje djece u vampire i mrtvace… Zaustavimo zastrašivanje i traumatiziranje djece i suprotstavimo se poganizaciji Hrvatske. pošaljite svoje pritužbe i zgražanje na: kupac@lidl.hr; lidl@lidl.hr”, stajalo je u objavi uoči Svih svetih.