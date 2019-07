KONTROVERZNI SVEĆENIK KRITIZIRAO KOLINDU, JAKO JOJ ZAMJERA JEDNU STVAR: ‘Ona time odvraća narod od katoličke vjere!’

‘Jedino što poželiš je da katolički narod lijepo prepozna ovu duhovnu plitkoću, i okrene se tome da pokuša pronaći nekoga drugoga tko razboritije i autentičnije živi domoljubne i kršćanske vrijednosti – ako takav postoji ili ako se takav pojavi? Tko ne razumije narod, i tko nema iste ideale, ne može ga ni voditi’, napisao je pater Ivan Ike Mandurić aludirajući na predsjednicu Republike

Neke životne navike i stilovi koje prakticira predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, a o kojima je govorila u javnosti, nisu se svidjeli kontroverznom svećeniku, pateru Ivanu Ikeu Manduriću. Stoga ju je žestoko iskritizirao u objavi na Facebooku. Povod su bile predsjedničine izjave u intervjuu tjedniku Gloria o tome kakve su joj prehrambene navike te kako održava vitku liniju i tjelesnu kondiciju.

“Jako promoviram bavljenje sportom, a pogotovo volim jogu i meditaciju. Takav život čini me pripravnom za javne nastupe, baš kao što mi molitva i zvuk kiše na CD-u prije spavanja daju mir”, kazala je Grabar-Kitarović u spomenutom intervjuu. Patera Mandurića nažuljalo je predsjedničino priznanje da prakticira jogu jer se, smatra on, time narod odvraća od katoličke vjere. Štoviše, on smatra da je tom izjavom obezvrijedila svoj nedavni intervju Hrvatskom katoličkom radiju tijekom kojeg je zapjevala poznatu crkvenu pjesmu “Krist na žalu”.

‘Nije li to zastranjenje u vjeri?’

“Užasno me žalosti što predsjednica, pričajući o svojoj privatnoj vjerskoj praksi joge, zapravo odvraća narod od Katoličke vjere. I tako puše u jedra trendu promicanja joge u škole, sport i svagdašnji život, koja se inače sve više nameće i katoličkoj djeci, što je za nas veliki problem. Ovaj skandal s promicanjem joge, dakako, posve obezvređuje ono nedavno pjevanje u eter pjesme „Krist na žalu“, jer se pokazuje da ono nije potkovano poznavanjem vlastite vjere, te je utoliko bilo obmanjujuće. Ovdje se svakako mora postaviti pitanje, nije li to zastranjenje u vjeri otišli i dalje, i do koje mjere”, zapitao se pater Ike Mandurić.

Štoviše, u samoj završnici svoje objave on je predsjednicu prozvao zbog širenja “duhovne plitkoće”.

“I sad kako to ispraviti? Jedino što poželiš je da katolički narod lijepo prepozna ovu duhovnu plitkoću, i okrene se tome da pokuša pronaći nekoga drugoga tko razboritije i autentičnije živi domoljubne i kršćanske vrijednosti – ako takav postoji ili ako se takav pojavi? Tko ne razumije narod, i tko nema iste ideale, ne može ga ni voditi”, zaključio je u svojoj objavi ovaj katolički svećenik.

Gdje je joga nema Boga

Kritikama na račun predsjedničinog “promicanja joge” pridružio se i katolički portal Bitno.hr .

“Iako predsjednica nije precizirala o kakvoj vrsti meditacije je riječ, njezino je promoviranje joge (pa čak i samo kao moguće tjelovježbe) problematično imajući u vidu kako je predsjednica u puno navrata isticala svoju katoličku vjeru kao njezin politički i životni orijentir”, piše portal Bitno.

Stav prema kojem, pojednostavljeno rečeno, nema Boga tamo gdje je joga, portal Bitno prisnažio je svojedobnom mišlju fra Josipa Blaževića, vodećeg domaćeg crkvenog stručnjaka za istočnjačke religije i filozofiju.

“Taj mit nam vrlo agresivno, pogotovo ovdje na Zapadu, nameću različiti mediji. Joga se ne bavi čovjekovim zdravljem, a ovo što se s jogom radi na Zapadu, to je njezino prostituiranje i masakriranje”, kazao je fra Blažević.