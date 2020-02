KONTROVERZNI PODUZETNIK PROGOVORIO O SVOM ODNOSU S MILANOVIĆEM: ‘Čekajte, nećete valjda objaviti sve ovo što sam rekao…’

Kaže da se s Milanovićem zbližio tijekom intenzivne poslovne suradnje jer dok je bio premijer, kaže, nisu se poznavali

Tvrdnju izabranoga predsjednika Zorana Milanovića kako nikada nije boravio na imanju kontroverznoga poduzetnika Stipe Latkovića na Vruji, u izjavi za Slobodnu Dalmaciju demantirao je sam Latković.

“Zoran je ljetos bio kod mene na Vruji, tamo smo ručali, a nakon toga sam ga poveo u obilazak”, Latković.

Napominje kako Milanović nikada na Vruji nije spavao, ali jest u obližnjem Pisku.

“Kad dođe do nas, spava u Pisku, kod mene doma”, otkriva poduzetnik Slobodnoj.

Zbližili se tijekom poslovne suradnje

Kaže da se s Milanovićem zbližio tijekom poslovne suradnje jer dok je bio premijer, kaže, nisu se poznavali.

“S njegovom sam tvrtkom imao ugovor o konzaltingu. Milanović mi je dosta pomogao kada sam otvarao firme diljem svijeta”, govori poduzetnik koji u svom portfelju im i proizvodnju brenda medicinske obuće Dr. Luigi.

To je proizvod ponajprije namijenjen izvozu:

“S Milanovićem sam surađivao na otvaranju desetak podružnica moje firme po centralnoj Aziji, no nije mi jasno zašto vas to toliko zanima. Uostalom, i Ivo Josipović mi je svojevremeno bio pomogao da se proširim na Azerbajdžan, pa me zbog toga nitko nije zvao”, ističe Latković.

‘Pored svega što se događa, vi o ovome…’

Na primjedbu novinara kako je zanimanje za poslove izabranoga predsjednika od javnog interesa, shvatio je da bi sve moglo biti objavljeno:

“Čekajte, neće valjda sve ovo što sam vam rekao i napisati?! Pored svega što se u državi događa vi ćete o ovome pisati!”, zaključio je i prekinuo razgovor.