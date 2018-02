KONTROVERZNI BISKUP POTUKAO KONKURENCIJU: Košić osvojio ‘Šipak godine’, evo i zašto je zaslužio titulu

Biskupu Košiću nije bilo lako domoći se ove titule, konkurencija je bila žestoka i da je bilo tko od nominiranih pobijedio ne bi bilo nezasluženo.

Nagradu ‘Šipak godine’ za antikomunikatora 2017. godine osvojio je biskup Vlado Košić. Biskupu Košiću nije bilo lako domoći se ove titule, konkurencija je bila žestoka i da je bilo tko od nominiranih pobijedio ne bi bilo nezasluženo. Naime, među kandidatima su još bili i Martina Dalić, Milan Kujundžić, Nada Murganić, Davor Bernardić, Željko Glasnović, Davor Šuker, Dinko Cvitan, Damir Boras i Ivan Vrdoljak.

“U sklopu dodjele nagrada Grand PRix biramo Komunikatora i Antikomunikatora godine kako bismo istaknuli dobre komunikacijske prakse, ali i kako bismo osobe koje tako ne komuniciraju, potaknuli da porade na otvorenosti i konstruktivnosti svoje komunikacije. Ovogodišnji posao žiriju nije bio lak. U hrvatskom smo javnom prostoru skupili dosta primjera loše komunikacije. Neke su mane u odnosima s javnošću lošim komunikatorima zajedničke, a neke specifične. Većina ih ne gaji otvorenu komunikaciju, a ne snalaze se ni s novim komunikacijskim alatima. Sisački biskup Vlado Košić za to je nabolji primjer”, kazao je predsjednik žirija 11. Grand PRixa Hrvatske udruge za odnose s javnošću Krešimir Macan.

Žiri je utvrdio da je sisački biskup širio netrpeljivost, pa čak i mržnju prema nekim političkim i društvenim skupinama. Činio je to u propovijedima, medijskim istupima te na društvenim mrežama. Takva komunikacija nije primjerena nikome, a dodatnu težinu ima kada stiže od osobe Košićeva položaja.



‘Slao poruke koje su u suprotnosti s misijom crkve’

“Ne samo da takvim izjavama nije pridonosio izgradnji kulture javnog dijaloga u Hrvatskoj, već upravo suprotno – slao je poruke koje su bile u suprotnosti s misijom, vizijom i temeljnim vrijednostima vlastite organizacije – Katoličke crkve. Uz napade na homoseksualce, migrante, pobačaj i medicinski potpomognutu oplodnju, prozivao je i mlade zbog odlaska iz Hrvatske u inozemstvo te ih optuživao za pomodarstvo i dezerterstvo. Uz to se “proslavio” i javnim kritikama hrvatskih medija, osobito onih s kojima se razilazio u mišljenjima, navodeći da se kod njih krije sam sotona. Dotaknuo se i potrebe za lustracijom u javnim službama”, prenio je Macan obrazloženje žirija.

Lošu Košićevu komunikaciju zaokružuje nerazumijevanje korištenja društvenih mreža, prije svega Facebooka. Konkretno, u jednom ga trenutku koristi kao javni kanal za iznošenje svojih stavova, a potom se od kritika brani isticanjem kako je riječ o privatnom komunikacijskom kanalu.

Da je Košić jako loš komunikator slažu se i čitatelji Net.hr-a. U anketi koju smo jučer proveli smjestili ste biskupa na diobi drugog mjesta zajedno s Davorom Bernardićem. No, za čitatelje je pobjednik ipak saborski zastupnik Željko Glasnović koji je osvojio gotovo 25 posto vaših glasova.

A sad je dobar trenutak da se malo podsjetimo zašto je ovaj kontroverzni biskup ove godine ipak bio neupitan u lošoj komunikaciji.

Na Dan državnosti prošle godine je ustvrdio da su nam lažnu povijest Drugog svjetskog rata i poraća nametnuli komunisti u Jugoslaviji, a da nam događaje iz Domovinskog rata iskrivljuju oni koji ne vole samostalnu hrvatsku državu.

Opravdavanje ustaškog pozdrava

Ni uhićenje skupine muškaraca u Kninu koji su tijekom proslave Dana pobjede uzvikivali ustaški pozdrav “Za dom spremni” nije moglo proći bez Košićeve intervencije. “Moram vam reći, dragi prijatelji, da me rastužuje to što čitam što govore oni koji su jučer bili u Kninu. Recimo kako je Damir Markuš, hrvatski branitelj hosovac, opisao svoje razočaranje. Je li moguće da hrvatska policija hapsi hrvatske branitelje? Kakva je sad opet ova protuhrvatska vlast koja se usuđuje to činiti u Kninu na proslavi Dana pobjede? Pozivam ministra Božinovića da podnese ostavku!!!”, napisao je Košić.

Osim komunista, omiljeni neprijatelj kontroverznog biskupa su i mediji. Tijekom mise u Šibeniku svojim je opservacijama šokirao javnost. “Moć đavla je u optužbama i sijanju zla u srca ljudi u neprestanom podmetanju i širenju dezinformacija u svijetu. Danas se sotona kamuflirao u mnogim, i to najutjecajnijim medijima, koji su u Republici Hrvatskoj više protuhrvatski nego hrvatski jer ne šire istinu o hrvatskoj povijesti niti dopuštaju da se pročisti hrvatska sadašnjost”, rekao je Košić.

Osvrnuo se tom prilikom i na Istanbulsku konvenciju i iznio svoju istinu. “Istanbulska konvencija nameće nam se pod krinkom borbe za prava žena i podvaljuje nam zabludu rodne ideologije koja želi ukinuti bogomdani naravni zakon razlike između muškaraca i žena i u tom se smislu traži hrabrost toj podvali reći odlučno ‘ne’. Radi se, naime, o iskrivljenom poimanju čovjeka, a onda i odgoju mladih koji imaju pravo na ispravno shvaćanje sebe i drugih. O tome se vodi borba”, naglasio je sisački biskup ističući kako se Istanbulskom konvencijom želi stvoriti novi poredak te da đavao želi razoriti obitelj te je to postavio kao svoj cilj.

‘Odričeš li se Maršala?’

Novi ispad mons. Košić imao je na misi prigodom blagdana Velike Gospe kada se opet obrušio na komuniste. “Pitanje ‘Odričeš li se sotone?’, u hrvatskom kontekstu trebalo bi se prevesti kao ‘Odričeš li se Maršala?’. Da, i Führera i Ducea i Generalissimusa, ali – ponajviše – Maršala! Premda njega više nema i on ne vlada nama već više od 37 godina, na žalost još uvijek mnogim dušama vlada taj krivi bog, još uvijek mu se prinosi ne samo tamjan nego i žrtve, ne samo da se žrtvuje istina i zatire pravednost, nego se žrtvuju i ljudi”, smatra Košić.

Možda i najkontroverzniji istup imao je potkraj listopada na predstavljanju knjige o Marku Perkoviću Thompsonu. Tada je rekao da ustaštvo nije bilo fašizam.

“Treba reći da ustaštvo nije bilo fašizam, nego organizirano vojno djelovanje u obrani Hrvatske kao države, o čijoj su se naravi kao državi pozitivno izrazili i bl. Alojzije Stepinac i dr. Franjo Tuđman, ali te su postrojbe to činile svim ‘dopuštenim i nedopuštenim sredstvima’, što je bio dio njihove zakletve”, rekao je Košić.

Prozvao je potkraj prošle godine i one koji napuštaju Hrvatsku trbuhom za kruhom.

“Danas je moderno otići iz domovine, pa bi se to moglo nazvati i dezerterstvom. Moramo se upitati omogućuje li se napredak mladima u zemlji. Međutim, oni koji odlučuju o tome misle samo na sebe”, rekao je biskup Košić. Prema njegovu mišljenju, u Hrvatskoj su još uvijek utjecajni “protudržavni, protuhrvatski i komunistički pojedinci”, arbitražni sporazum o granici sa Slovenijom je lažan, haška presuda bosanskohercegovačkim Hrvatima skandalozna, “a na te su pojave državni dužnosnici reagirali upravo na praznik bivše države, da bi kasnije sve porekli”.

Nominacija i za iduću godinu

Da će konkurirati i za idući ‘Šipak godine’ Košić je pokazao početkom siječnja kada je komentirajući slučaj vjeroučitelja Bagarića rekao da su vodeći mediji u zemlji mahom protucrkveni i da traže materijal za linč. “To je bio aposolutno neprihvatljiv govor, ali vjeroučitelja nije trebalo linčovati dok se ne dokaže da je to izgovorio. No, odmah isti dan oglasili su se i ministarstvo i DORH”, kazao je Košić u svojoj propovijedi.

Za tjedan dana bit će objavljeno i tko je Komunikator godine. Za tu se titulu bore ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, europarlamentarka Biljana Borzan, pukovnik Davor Turković, umirovljeni djelatnik Jadrolinije Ante Mrvica te autori stranice Di su pare.