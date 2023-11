ZET-ova kontrolorka karata u srijedu je, u tramvaju linije 5, ošamarila maloljetnika. Sada joj prijeti otkaz.

Uznemirujuću snimku objavio je 24sata, a na njoj se vidi kako maloljetnik, najvjerojatnije srednjoškolac, snima kontrolorku ZET-a koja mu je navodno rekla da je 'kreten'. Nakon toga mladić okreće kameru prema kontrolorki, koja mu u tom trenutku upućuje šamar i govori: 'Jel me smiješ snimat?'. Na to mladić govori: 'Smijem!' i dodaje: 'Evo, lupila me' i pokazuje na kontrolorku.

ZET se ispričao i najavio sankcije za djelatnicu

ZET je za 24sata potvrdio da su upoznati sa slučajem. Naveli su kako će sankcionirati djelatnicu.

"ZET je također kontaktirao i njegove roditelje te ovim putem još jednom upućujemo ispriku zbog ovog nemilog događaja koji nas je neugodno iznenadio. ZET je promptno pokrenuo stegovni postupak koji može završiti i mjerom izvanrednog otkazivanja ugovora o radu, jer je riječ o teškoj povredi radne obveze", navode iz ZET-a za 24sata.

