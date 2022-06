Kada se u ljetnim mjesecima govori o manjku radnika u ugostiteljstvu, uglavnom se govori o Jadranu. Ugostitelje na kontinentu malo se spominje, a njihovi se problemi u turističkoj sezoni iz godine u godinu ponavljaju.

"Svake godine imamo problem oko četvrtog i petog mjeseca što nam ljudi s kontinenta odlaze na more. To je logično jer im more može ponuditi veća primanja nego što im mi možemo ovdje, jer imaju drukčije kupce nego što mi imamo na kontinentu", kazao je za Novu TV Ivan Orešković, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Zagreb.

'Doslovno se snalazimo krpanjem'

A predsezona i na moru i na kontinentu počinje oko Uskrsa. U Zagrebu se tada očekuje više posjetitelja. No, u zagrebačkim kafićima radna snaga potrebna je tijekom cijele godine.

"Doslovno se snalazimo krpanjem. Uspijemo nešto studenata imati, odrađujemo i prekovremene sate, sve da pokrpamo taj dio jer su i nama godišnji odmori u to vrijeme", govori Orešković.

Kada je radna snaga u pitanju, razdoblje od travnja do listopada najveći je izazov ugostiteljima na kontinentu. No, problem je i porezna politika.

"Zbog toga ne možemo dati adekvatne plaće našim radnicima i zbog toga svi ovo smatraju kao prolaznu stanicu. Nema sluha. Osobno sam mislio da će, ako ikada bude smanjenja PDV-a, to biti za vrijeme koronakrize. No nije bilo. Osobno mogu na svom primjeru reći da bi moji radnici dobili i 10 do 15 posto veću plaću ako bi se PDV spustilo s 25 na 13 posto. Govorim o bar segmentu", kaže Orešković.

'U srpnju, kolovozu morat ćemo još dizati cijene'

Turizam i ugostiteljstvo u prvih pet mjeseci ove godine fiskalizirali su račune u vrijednosti višoj od osam milijardi kuna. Porast je to u odnosu na prošlu godinu od čak 155 posto, a u odnosu na rekordnu 2019. porast od 17 posto.

"Rekao bih da je nama konstantno najgora situacija. Na moru se, kako god bude, uvijek izvuku s radnom snagom s kontinenta, a mi konstantno gubimo radnu snagu", dodaje Orešković.

S obzirom na krizi i rast troškova i ugostitelji su bili primorani dizati cijene.

"Mi smo morali dignuti cijene u četvrtom mjesecu. Govorim na primjeru kave s mlijekom. Ona je bila 12 kuna, a sada je 13, dakle mi smo dignuli nekih osam posto. Meni su se svi ulazni troškovi od kave osnovne digli 18 posto, mlijeko je otišlo 10 posto, energenti su otišli 100 posto, radnici su otišli 10 posto. Očekujem, govoreći na svom primjeru, da ćemo oko sedmog i osmog mjeseca nažalost još morati dizati cijene", kazao je Orešković za Novu TV.