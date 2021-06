Hrvatska će Pelješkim mostom biti spojena prije roka, već za 30-ak dana, piše u ponedjeljak Večernji list čiji je reporter posjetio gradilište i prošetao se dijelom mosta. Od ukupno 165 segmenata čelične rasponske konstrukcije Pelješkog mosta, prema podacima Hrvatskih cesta, dosad je ugrađeno njih 134 ukupne dužine 1850 metara. To znači da je preostalo ugraditi još samo 31 segment ukupne dužine 550 metara da bi se mostom dugim 2,4 kilometra povezala južna Dalmacija s ostatkom Hrvatske.

A taj vrlo važan simbolični trenutak spajanja dvaju dijelova Hrvatske dogodit će se prije nego se očekivalo. Naime, kad se krenulo s montažom segmenata plan je bio da se zadnji taj segment ugradi krajem rujna ili početkom listopada, no sad se planira da se to dogodi već krajem srpnja ili početkom kolovoza.

Tri godine gradnje

Dakle, za nešto više od mjesec dana i točno tri godine nakon što su kineski graditelji uvedeni u posao u Malostonskom zaljevu, ali i u vrijeme kad Hrvatska obilježava Oluju i Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Tako bi krajem srpnja ili početkom kolovoza spajanjem svoja dva dijela Hrvatska dobila još jedan važan datum u svojoj povijesti.

Večernjakov novinar obišao je gradilište Pelješkog mosta krajem prošlog tjedna i prošetao se jednim njegovim dijelom, i to s kopnene strane od upornjaka 1 preko stupnih mjesta S2, S3 i S4 koji su već spojeni u kontinuitetu, ukupno 320 metara, a popeli smo se i prošetali po jednom od najviših stupova, S8 koji inače s još pet stupova čini središnji dio mosta. A dojam koji se stječe šetnjom Pelješkim mostom može se pak prenijeti samo jednom riječju – neopisivo.

Odličan ritam

Most koji će spojiti Hrvatsku obišli su u društvu inženjera iz HC-a Davora Perića, koji je otkrio zašto će most biti potpuno spojen prije planiranog roka. Radnici China Road And Bridge Corporation (CRBC) graditelja mosta, naime, uhvatili su odličan ritam ugradnje segmenata pa im je tako na početku trebalo, a što je bilo i prema planu, da podignu i zavare jedan segment od 10 do 11 dana, a sad im je za to potrebno sedam dana, donosi Večernji list.