KONOBAR IZ KOVAČEVIĆEVOG KLUBA: ‘Stipe Mesić je pričao viceve kojima bi se samo on smijao’; Bilo je za elitu: ‘Bez poziva se nije moglo ući’

‘Znam da je u nekoliko navrata svraćao Stipe Mesić, on je najpoznatiji kojeg sam prepoznao. Pričao je viceve kojima bi se samo on smijao’

Ugostitelj koji je neko vrijeme radio kao konobar u “klubu” osumnjičenika u Aferi Janaf, Dragana Kovačevića, u Slovenskoj 9, ispričao je za Jutarnji list što je sve vidio tamo na okupljanjima. Nije želio izaći s imenom i prezimenom u javnost, a posljednji put je tamo radio prije četiri ili pet godina.

Tvrdi da ga je Kovačević pozvao da poslužuje goste u njegovu klubu te da se zabavlja s ostalim pripadnicima visokog društva, uz napomenu da to nikada nisu bile orgije kakvima se danas predstavljaju.

“Moj najvažniji posao bio je prezentacija vrhunskih vina koja su se tamo točila, poput Enjingija. Društvo se okupljalo jednom, eventualno dvaput tjedno i najčešće su voljeli kartati belu. Klasična zagrebačka ekipa. Možda je među njima i bilo pripadnika visokog društva, ali ja ih nisam sve znao raspoznati niti mi je to bilo važno. Znam da je u nekoliko navrata svraćao Stipe Mesić, on je najpoznatiji kojeg sam prepoznao. Pričao je viceve kojima bi se samo on smijao”, kaže ugostitelj.

Kartali uglavnom belu

“Donosio sam im kulenovu seku i špek, uvijek bi se nešto pojelo i popilo, a onda bi krenuli na karte. Bela je uvijek bila glavna. Nisu dugo ostajali, ali znalo se dogoditi da se zakartaju do sitnih noćnih sati. To je, uostalom, normalno u svakoj zagrebačkoj ekipi. Nikada tamo nisam primijetio ništa sumnjivo. To su bili ljudi koji su htjeli svoj intiman prostor za druženja, popiti i pojesti, a da ih baš svatko ne gleda”, tvrdi ugostitelj za Jutarnji list.

Rekao je da su priče o skandaloznim orgijama u Slovenskoj naprosto prenapuhane.

“Spominju se automobili koji su dovodili djevojke i ne znam što sve ne. To su gluposti. Prostor je veličine mog kafića, gdje bi se tu moglo orgijati s djevojkama? Nekad su znale dolaziti hostese koje bi služile kao konobarice, a i ja sam sa društvom za to vrijeme znao zaigrati belu. Dobro se jelo i pilo i to je sve. Takvih mjesta u Zagrebu ima na desetke, pa nitko o njima ne govori. Brojač novca u moje vrijeme nije bio na šanku, ne znam tko ga i je i zašto kasnije donio”, dodaje.

Elitan klub

Priznaje da je klub bio elitan i da se moglo doći isključivo na nečiji poziv. “Nitko s ceste nije mogao samo banuti u klub, što je samo po sebi razumljivo jer se radi o privatnom prostoru… Nekad se u klubu i zapjevalo, dolazili su Zlatni Dukati, posebno u situacijama kada bi nekome bio rođendan. Normalno je da se zapjeva u takvim situacijama, ali nikad to nisu bili raskalašeni tulumi”, ističe ugostitelj za Jutarnji list.

