KONOBARI BIJESNI NA DRŽAVU: U sezoni izgube i do 20.000 kuna u napojnicama: ‘Ako mu ostave sto kuna bakšiša, on dobije samo 40’

Kod kartičnog plaćanja konobari u sezoni znaju izgubiti i do 20 tisuća kuna napojnica, pa traže uvođenje zakonskih kriterija koji bi to regulirali

Prema izračunu zadarsko-ninskih ugostitelja konobar u sezoni izgubi i do 20 tisuća kuna napojnica ako gosti račun plaćaju karticom, a takvih je u Hrvatskoj gotovo 80 posto. Budući da te novce država ostavi sebi, željeli bi da se uvedu zakonski kriteriji kod plaćanja napojnica, piše Dnevnik.hr

“Tehnički je moguće provući karticu i ukucati u nju određeni iznos, ali zakonski nije regulirano kako to isplatiti tom konobaru čija je ta manča”, kaže Oleg Glavan, suvlasnik jednog restorana u Ninu. Stoga su poslali upit poreznoj upravi i Obrtničkoj komori koja im je odgovorila na primjeru napojnice od 100 kuna

“To znači da ste ‘dobili’ napojnicu u iznosu od 80,00+pdv. Od ovih 80,00 kn, kada ih na kraju mjeseca svom zaposleniku svedete na neto (platite pripadajuće poreze, prirez porezu i doprinose) zaposlenik će dobiti cca. 40,00 kn”, stoji u odgovoru, piše Dnevnik.hr.

Poštenije rješenje

Ipak, od države traže poštenije rješenje i da im država ne uzima novac olako. “Za tu manču je zaslužan konobar, on je dao dodanu vrijednost tim ljudima, oni su to prepoznali i htjeli su čovjeka nagraditi”, ističe suvlasnik restorana u Ninu Marijan Jurišić te dodaje da napojnica “nije oporeziva jednako kao milodar u crkvi nije oporeziv”.

Oporeziva nije napojnica u gotovini, a kada bi se poštenije regulirale napojnice i kod kartičnog plaćanja ugostitelji su sigurni da bi svi bili mirniji. “Više ne bi imali bojazan da li ima viška novca novca u novčanicima ili nema”, navodi Stipe Knežević, predsjednik Ceha ugostitelja iz Zadra.

Vlado Brkanić, porezni stručnjak tvrdi da bi pitanje napojnice trebalo riješiti unutar zakona o porezu na dohodak, “kojim bi se svote, neke svote do nekog limita do neke svote smatrale neoporezivim primicima, kad su to nagrade, koje daju kupci, korisnici i tako dalje, za dobru uslugu i slično”.