Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održat će svoju redovitu konferenciju za medije utorkom u 11 sati. Teme ovog puta neće biti jednostavne, jer će uz uobičajenu situaciju s obnovom i rebalansom proračuna, novinarima, ali i javnosti morati objasniti smjene u upravi Zagrebačkog holdinga.

Podsjetimo, Tomašević je u ponedjeljak objavio da je razriješio upravu Holdinga, konkretno predsjednika uprave Nikolu Vukovića i člana uprave Antu Samodola. S početkom svog mandata, upravo ih je on imenovao na te pozicije. Kao razlog naveo je da je došlo "do sve teže suradnje, posebno oko koncepcija vođenja. Oni su teško surađivali s novim članovima, teško su surađivali s članovima NO-a, a u konačnici i s nama."

No, nagađa se kako su razlozi zapravo ti što Vuković i Samodol nisu imali viziju budućeg rada Holdinga, već su počeli s kadroviranjem i udvostručavanjem plaća direktora službi Direkcije. Novi direktor je Ivan Novaković.

Tomašević će se sasvim sigurno osvrnuti i na pokretanje postupka pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa, ali i tome što je država nezakonitim proglasila prekid natječaja za odvoz otpada.

O građanskom odgoju i obnovi

Dogradonačelnica Danijela Dolenec je otkrila tko radi na uvođenju građanskog odgoja u škole. Osnovano je povjerenstvo za uvođenje građanskog odgoja te je sve spremno za uvođenje kurikuluma. Povjerenstvo se sastoji od Good inicijative i nekoliko profesorica koje su ranije radile na kurikulu tog predmeta.

Luka Korlaet je rekao da je do prekosutra na javnom savjetovanju izmjena i dopuna Zakona o obnovi u skraćenoj verziji. "Gradonačelnik i ja imamo sutra sastanak s ministrom, gradski uredi su iščitali prijedlog i sutra će dati svoje mišljenje. Mislimo da je Zakon dobar po pitanju financiranja, po pitanju zgrada koje su izgubile svoju mehaničku otpornost, zbrinjavanja materijala i rušenja te financiranja.

Imamo određene ograde prema povisivanju radova kod privatnih zgrada. Potrebno je paziti na tokove i skratiti rok javne nabave, možda po mogućnosti staviti aktivnu javnu nabavu. Ukupno su 73 zgrade iz gradskog portfelja u pripremi za prijavu na euroska sredstva odnosno Nacionalni plan otpornosti i oporavka. To je težak posao, jer moramo razdijeliti projekte na konstrukcijsku i nekonstrukcijsku obnovu te financiranje iz EU-a i NPOO-a. Obrađeno je 1880 s crvenom i 2668 građana sa žutom oznakom. Ovaj tjedan obilazimo Gradsku četvrt Maksimir", rekao je Korlaet.

Tomaševiću bitniji Advent i muzej

Potom se obratio i gradonačelnik Tomašević. "Prva tema je Advent, odnosno javni natječaj koji je raspisan u petak. Najveća novost je da se adventske kućice neće dodjeljivati direktno organizatorima koji su onda to davali u podzakup netransparentno drugim ugostitelja. Toga neće biti, nego kućice idu na natječaj putem licitacije. Imamo pet lokacija na kojima će kućice biti. Koncept je usuglašen s Turističkom zajednicom, Ustanovom park Maksimir, te dvama gradskim uredima. Definirano je da će biti 93 kućice s ugostiteljima ili rukotvorinama. Određene su i cijene. To će biti kriteriji. Razmišljali smo o kriterijima kvalitete ponude, ali nemamo vremena. Uvrstit ćemo to u sljedeći Advent, da potičemo više domaće obrtnike. Natječaj traje do 18. listopada, otvaranje ponuda će biti 22. listopada. Cijene se kreću od 1000 do 30.000 kuna.

Odlučili smo da idemo na manje kućica nego prije dvije godine. Lani nije bilo kućica, a ove godine ne znamo kako će se odvijati situacija s pandemijom. Pazili smo na prohodnost među kućicama. Naravno da će Zrinjevac i Tomislavac imati svoje terase. Pazili smo da uključimo i postojeće ugostitelje, radit ćemo to kroz program u suradnji s TZGZ-om, gdje će se ugostitelji uključiti sa svojim terasama i moći sudjelovati na Adventu.

Ne znajući kakva će biti situacija s pandemijom, a uz troškove klizališta, odlučili smo da ga ove godine neće biti.

Druga tema je Hrvatski prirodoslovni muzej, radi se o projektu financiranom iz IPA fonda. Dobili su 57 milijuna kuna, a radi se o proširenju i modernizaciju muzeja. No, dogodio se potres i sve što se kasnije događalo je uzrokovalo da je procijenjena javna nabava bila 45 milijuna kuna, a najjeftinija ponuda je bila 40 milijuna kuna veća. Angažirali smo vještake da ne izgubimo projekt. Bili smo u dilemi trebamo li dodati 40 milijuna kuna iz proračuna ili poništiti odluku o javnoj nabavi i izgubiti 57 milijuna kuna. Dobili smo jednoglasnu podršku u Skupštini da idemo dalje. Tih 40 milijuna kuna će pasti na proračun u 2022. i 2023.", rekao je Tomašević.

Neugodna pitanja o Holdingu

"Ne mislim ulaziti u detalje o kojim ljudima se radi, niti to komentirati. Prethodna uprava je donosila odluke koje je smatrala najboljima za Holding. Nova uprava će to valjda revidirati, nije na meni da se miješam u te stvari. Raspisujemo danas natječaj za novog člana uprave koji će se brinuti o financijama. Rok će biti kratak, od osam dana. Pozivam sve da se jave na natječaj, ako imaju iskustva u rukovodstvu", komentirao je Tomašević smjenu u Holdingu.

"Ne vjerujem da se radi o osveti. Vjerujem da je Nikola Vuković smatrao da su to najbolje odluke, ali i one se mogu poništiti i promijeniti", dodao je.

"I dalje smatram da su te odluke u ovoj situaciji bile dobre. Tražili smo ljude koje imaju iskustva rada u Holdingu. Prošla uprava je donosila takve odluke, razgovarao sam sa sindikatima i ostalima. Holding neće imati problema", istaknuo je.

"Svi ti procesi traju. Imamo financijsku analizu KPMG, četiri banke koje su uzete da naprave analizu poslovanja gradske uprave i Holdinga. Rade se mjere o konsolidaciji financija o Holdingu. Znamo da je likvidnost teška, sve će se to vidjeti u programu rada Zagrebačkog holdinga i gradskom proračunu na sljedeću godinu. Znate da su to dvije spojene posude u svakom smislu. Likvidnost je otežana, nije se nikad dogodilo da plaće kasne, nadam se da će tako i ostati."

"Dobili smo 150 milijuna kuna od države za obnovu od potresa, ali smo platili 270 milijuna kuna za radove koji nisu bili prijavljeni na vrijeme na Fond solidarnosti. Imamo paralelne procese i moramo biti koordinirani u tome", dodao je gradonačelnik.

Dug se i dalje utvrđuje

"Stanje duga se i dalje utvrđuje, analiza traje kako bi dobili konsolidirani dug s 30. lipnja ove godine Grada Zagreba, Holdinga, ZET-a i Velesajma, jer ima puno međusobnih transakcija. Zato to traje neko vrijeme. Htjeli smo to napraviti na transparentan način prema bankama koje kreditiraju Grad, ali i prema građanima, a smo mislili ići s dokumentima na Skupštinu kako bismo sve obznanili. Radimo na mjerama kako neke stvari reprogramirati i konsolidirati, ali i povećati prihode i smanjiti rashode.

Imali smo dobar sastanak oko žičare. Dosta smo se pomaknuli oko toga u odnosu na posljednjih par mjeseci. Vjerujem da će žičara uskoro proraditi, jer ZET ima samo troškove.

Radimo na komercijalizaciji prostora koji nisu važni. Imamo 2000 poslovnih prostora s relativno čistim papirima, a ubrano je od najma svega 30 milijuna kuna. Na sljedećoj skupštini idemo s popisom prostora koje ćemo prodati. Neki su zakupci zainteresirani za kupnju po tržišnoj cijeni. Isto tako, idemo u prodaju zemljišta koja nisu nužna za funkcioniranje grada. Financijsko stanje bismo mogli znati do kraja godine", rekao je Tomašević.

'Otpemnine nisu velike'

"Došlo je do nekih povećanja koeficijenta, ne bih ulazio u pojedinačne slučajeve i zašto je to napravljeno, zato što ne želim reći ništa pogrešno, je li za osobu A ili B povećan koeficijent za 1 ili 2. Da se bavim time kome je u firmi od 7500 ljudi povećan koeficijent, ne znam... Postavite pisani upit i dobit ćete odgovor. Prethodna uprava je donosila odluke koje je smatrala dobrima, nova će ih revidirati", istaknuo je.

"Smatram da otpremnine nisu velike, Podsjetit ću vas da su ranije bile milijunske otpremnine kumulativno. Smatra da je otpremnina od tri mjesečne plaće opravdana u polovnom svijetu, pogotovo kad radite na pozicije za koju ne znate kad ćete otići. Uz to, djelatnici imaju i manja prava nego neki u kolektivnim ugovorima. Ne kažem da to nije puno novca, ali smatra korektnim da otpremnina bude tri mjesečne plaće", dodao je.

"Nadzorni odbor ima svoju ulogu da nadzire rad uprave, a ne da upravlja s poduzećem. Nije bilo suradnje ni s tri druga člana Uprave koje smo odabrali. Svi su oni izabrani od nas i u situaciji gdje stvari ne funkcioniraju, u ovakvoj situaciji, ne može se dogoditi da nema komunikacije. Budući da se nismo mogli usuglasiti oko toga kako upravljati Holdingom, odlučili smo se za razrješenje", rekao je Tomašević.

"Ne mislim se baviti mikromenadžmentom i kadroviranjem na nekim nižim funkcijama", dodao je.

A što sa smećem?

"DKOM je donio odluku za poništenjem javne nabave vezane za glomazni otpad. Meni je obrazloženje malo čudno i nelogično, da su Čistoća i Gradska uprava znali da mogu sami obavljati posao te da se nije smio poništiti odluku o javnoj nabavi. Kao da se ništa nije dogodilo, a dogodila se promjena vlasti s političkom volje korištenja potencijala gradskog poduzeća. mislim da nije greška o DKOM-u, nego u Zakonu. potpisat ćemo okvirni sporazum s te dvije tvrtke. Ne moramo taj sporazum konzumirati. Tu će biti i mini nadmetanje. Sve što se tiče priprema da sav posao rade gradska poduzeća, ide dalje. Radi se o okvirnom sporazumu, koji ovisi o količini i tome koliko Čistoća želi da privatne tvrtke preuzimaju otpad. Tu se definira cijena, za koju smatram da je previsoka", komentirao je Tomašević.

"Što se tiče najma drobilice, natječaj je završen, ali je problem dozvole kojom bi se mogao drobiti otpad na platou na Jakuševcu. Zato koristimo usluge te privatne tvrtke i moram reći da je cijena odvoza otpada i transporta natrag nekoliko puta manja nego u prethodnoj javnoj nabavi", dodao je Tomašević.

"Često se govori o uskom grlu, pa je malo Fond, pa je malo Ministarstvo, bit će da je problem u komunikacije te dvije institucije. Mi smo kao Grad učinili sve što je bilo u našoj moći. Mi zaista mislimo da će odredbe zakona pokrenuti i facilitirati obnovu uz ogradu oko dijela s javnom nabavom. Pozdravljamo promjene Zakona", rekao je Korlaet.

"Očekujemo da se stanje stabilizira jer je neizdrživo. Bolnica ne obavlja osnovne usluge koje treba raditi kao bolnica, a kamoli oko europskog projekta za koji znamo da je ogroman. Ako se taj projekt ne ostvari, sav teret od pola milijarde kuna će pasti na leđa gradskog proračuna", komentirao je Tomašević stanje u Dječjoj bolnici Srebrnjak.