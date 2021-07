Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održat će konferenciju za medije. Ranije je najavio kako će to biti uobičajena praksa svakog utorka.

Očekuje se da će govoriti o novim mjerama štednje u Zagrebu, policijskim akcijama zbog sumnje u korupciju u Gradskoj upravi te od daljnjim planovima koje razmatra sa svojim timom.

"Odlukom smo plaće pročelnika uskladili sa Zakonom o plaćama, jer on propisuje da se plaća pročelnika ne smije odrediti višom od plaće gradonačelnika. Takvih ljudi je 39. Ova odluka kreira uštede od 7 milijuna kuna godišnje. na Skupštinu su došla i dva stečajna plana, TŽV gredelj i RIZ Odašiljači. Grad zagreb se glasanjem za stečajni plan namirio. TŽV Gredelj se namirio 1,06 milijuna kuna, a u RIZ-u se namirio za 1,2 milijuna kuna. Da smo glasali protiv, Grad bi ostao bez novca. No, bitno je naglasiti da će stečajni planovi osigurati nastavak poslovanje i očuvanje radnih mjesta. Svi zastupnici su glasali jednoglasno", poručila je dogradonačelnica Danijela Dolenec.

"Svim islamskim vjernicima želio bih čestitati blagdan Kurban Bajrama", započeo je Tomašević.

"Sljedeća sjednica gradske skupštine će biti 26. kolovoza. Stavili smo dvije odluke na javno savjetovanje. Jedna je odluka o financiranju naknade roditelja odgojitelja. Ono što je dopuna jest da ćemo zaustaviti prijave novih korisnika, kojibi dobili tek status roditelja odgojitelja, dok ne evaliuramo sve demografske, socijalne i financijske pokazatelje. Prijedlog jest da ako skupština to usvoji, odluka stupa na snagu 5. rujna i tada bi se zaustavile prijave za status roditelja odgojitelja. Da stavimo bilo kad, netko će se žaliti i tako možemo ići unedogled. zato smatram da je pravednije da ta odluka stupi na snagu odmah. Nitko ne bi trebao biti iznenađen.

Drugo je izmjene i dopune Odluka o davanju u zakup javnih površina. Želimo zabraniti podzakup i sve što se dogsaalo na Adventu. Želimo zaustaviti podzakup kućica i štandova, kad govorimo o prodaji tijekom božićnih i uskršnjih praznika. Sada će sve biti putem javnog natječaja. Na natječaje se mogu prijaviti i zajednice ponuditelja, tako da se ne ide u podzakup. Ostat će direktna odluka o zakupu, ali neće biti podzakupa.

Jučer je izglasana odluka da se na sljedećoj skupštini smanje naknade vijećnika gradskih četvrti, mjesnih odbora za 40 posto. S druge strane očekujemo veći rad i veći angažman i komunikaciju u zajednici. Samo to smanjenje će dovesti do ušteda od 16,5 milijuna kuna godišnje, onosno oko 65 milijuna kuna u mandatu. Dosad je bila odredba da vijećnici koji se u mjesecu ne pojave ni na jednoj sjednici dobiju 50 posto naknade, ali ona se sada briše. Više rada, manje naknade. Znam i kao gradski zastupnik kako je sve funkcioniralo u Skupštini. Sada ćemo to umanjiti, jer su i skupštinske naknade manje.

Imenovao sam Marijanu Sironjić kao v.d. ravnateljice Zavoda za zašitu spomenika kulture i prirode do raspisivanja natječaja krajem kolovoza. Sadašnji ravnatelj ivica Tutiš je dao ostavku. Zavod nije isključivo u mojoj ingerenciji, već imenujem ravnatelja u dogovoru s Ministarstvom kulture.

Imenovao sam i Upravno vijeće Muzeja grada Zagreba, s obzirom na nepravilnosti - Ivu Prosoli, Marija Meduljaša i Tvrtka Jakovinu. Dok se ne raspiše novi najtečaj imenovao sam ravnateljicu Umjetničkog paviljona i Muzeja Dražena Petrovića", zaključio je Tomašević.

