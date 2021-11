Državno odvjetništvo Republike Hrvatske odlučilo je u srijedu oko 14 sati održati konferenciju za medije, na kojoj će govoriti glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek i ravnateljica Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), Vanja Marušić.

Neki mediji pišu kako je Hrvoj Šipek nastojala zataškati aferu softver, u kojoj je prvoosumnjičena bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, Gabrijela Žalac. Uz to, riječi bi trebalo biti i o akciji USKOK-a u kojoj su uhićene bivša tužiteljica Mirela Alerić Puklin te njen suprug Goran Puklin, bivša članica uprave Agrokora Piruška Canjuga i bivši direktor u Hrvatskoj lutriji Željko Fadljević. Istovremeno je DORH povukao optužnicu u slučaju Agrokor, što su odvjetnici uhićenih vidjeli kao pokušaj sabotaže sudskog procesa.

Prvo se obratila glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek. Objasnila je prvo aktivnosti DORH-a u proteklih nekoliko mjeseci. "nadam se da će uskoro biti donesena odluka o osnivanju Visokog državnog odvjetništva. To bi nam olakšalo posao i omogućilo koordinaciju svih državnih odvjetništva. Prihvaen je mj prijedlog da se ODO Zagreb podijeli na općinsko-kazneno i općinsko-građansko odvjetništvo. Zato sam donijela odluku da se krene u nadzor građanskog dijela. Sljedeće će se godine napraviti drugi dio nadzora za kaznene odjele.

Ministarstvo je osnovalo radnu skupinu za izmjene i dopune Zakona o USKOK-u, jer se dugo godina nije mijenjalo, a trebalo bi omogućiti unapređenje rada USKOK-a. Državno-odvjetničko vijeće je radilo puno više nego prije. Tijekom ove godine vođeno je pet stegovnih postupaka, a može se očekivati još poneki.

Kao glavna idržavna odvjetnica čvrsto stojim u namjeri da se podigne razina odgovornosti u DORH-u. Neki misle da se sve može skrivati iza zatvorenih vrata, ja mislim da moramo o tome otvoreno govoriti i da trebamo jasno iznijeti probleme u našoj kući. ovo što sam rekla dokazuje da DORH ne radi pod utjecajem politike, to kategorički odbacijem i odbijam. Te teze iznose odvjetnici okrivljenih koji imaju svoj politički interes. Mene su učili - pogledaj tko govori, a zatim što govori", rekla je Hrvoj Šipek i dala riječ šefici USKOK-a da komentira istragu protiv Alerić Puklin i Canjuge.

"Istraga u slučaju Janaf dovela je do akcije koju ste jučer vidjeli, a koja je dovela do jučerašnjih uhićenja. U 16 sati je zakazano istražno ročište. Predložen je istražni zatvor u odnosu na sve osumnjičene osobe. Toliko o tome predmetu", poručila je vanja Marušić.

"Bivša zamjenica županijskog državnog odvjetnika koja se nalazi među uhićenima, je jedna od troje tužitelja koji su radili na slučaju veliki Agrokor. Kad je istraga USKOK-a došla do ovih saznanja, nismo imali izbora nego povući optužnicu. Naglašavam - DORH nije odustao od optužnice za Agrokor. Optužnicu ćemo ponovno podići kad je pročistimo od nezakonitih dokaza ove tužiteljice. Da dođe do pravomoćne presude, bio bi osnova za ponavljanje postupka, cijeli predmet bi pao u vodu i to bi bilo sramota za DORH. ovo nije blamaža. Priča o tome da je to zbog straha zbog svjedočenja Kemala Ismaila ne dolazi u obzir. To je priča odvjetnika koji brani stranku u oba postupka. Uostalom svi zaposlenici KPMG-a su potpisali izjavu o neovisnosti. O nezakonitosti dokaza nitko neće gledati s nebeskih visina, nego sud.

Zašto je vještačenje povjereno KPMG-u? Zato što je takvih tvrtki s tim iskustvom malo. Imamo PwC koju je već angažirao Agrokor, pa smo njih isključili, Deloitte je to odbio, kao i Leitner. Donijeli smo odluku da to radi KPMG Poljska i to će biti predmet istraživanja kad optužnica bude ponovno otvorena", rekla je Hrvoj Šipek.

