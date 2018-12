KONČAR TVRDI DA JE USUGLAŠEN PLAN RESTRUKTURIRANJA ULJANIKA: Međutim, novčane pomoći nema dok se plan ne odobri

Danko Končar rekao je da je usuglašen plan restrukturiranja Uljanika i financijska intervencija njegove grupacije nije moguća sve dok Vlada i Europska komisija ne odobre taj plan

Izabrani strateški partner Uljanika Danko Končar rekao je u ponedjeljak navečer nakon posjeta Uljanika i sastanka s Upravom i sindikatima da su usuglasili plan restrukturiranja i da nijedan oblik financijske intervencije njegove grupacije nije moguć sve dok Vlada i Europska komisija ne odobre taj plan.

“Danas su Kermas energija i Uprava Uljanika usuglasili plan restrukturiranja s kojim zajednički nastupamo prema Vladi Republike Hrvatske,” poručio je Končar.

Razgovori koji su u ponedjeljak poslijepodne vođeni s izabranim strateškim partnerom Uljanika Dankom Končarom nisu polučili očekivane rezultate i po tom pitanju nema nikakvih pomaka, potvrdio je Hini predsjednik Štrajkaškog odbora i čelnik Jadranskog sindikata Boris Cerovac nakon što su članovi tog odbora, nezadovoljni raspletom tih razgovora, napustili sastanak. Bez konkretnih rješenja i odluka završen je i sastanak Danka Končara s predstavnicima sindikata riječkog “3. maja”.

Predstavnici Štrajkaškog odbora traže financijsku pomoć

Na sastanku na kojem su u pulskom Uljaniku bili i predstavnici Uprave i Nadzornog odbora, predstavnici Štrajkaškog odbora tražili su od Končara da se izjasni želi li i dalje njegova Kermas energija biti strateški partner Uljanika u restrukturiranju. Tražili su da, ako želi, i financijski pomogne u najtežim trenucima kroz koje prolazi brodogradilište odnosno pomogne u osiguravanju novca koji bi omogućio isplatu punih plaća radnicima za rujan i listopad.

“Konkretno, pitao sam Končara imamo li strateškog partnera ili ga nemamo. Na to je on odgovorio da ukoliko mislimo na strateškog partnera koji će nam pomoći savjetima, da takvog strateškog partnera imamo, no ukoliko mislimo na onog strateškog partnera koji treba dati novac, da takvog strateškog partnera nemamo,” kazao je Cerovac. U tom su se trenutku predstavnici sindikata digli i napustili sastanak jer su “smatrali da nemaju više o čemu razgovarati”, rekao je Cerovac.

Končar izbjegava odgovor o svojoj ulozi u planu restrukturiranja?

Kazao je da je Končar tijekom razgovora izbjegavao bilo kakav odgovor o svojoj ulozi u planu restrukturiranja.

Cerovac je za utorak najavio sastanak s brodovlasnikom “Scenic grupe” Glenom Moroneyom za kojeg Uljanikovci grade luksuzni polarni kruzer.

Tijekom dana većina radnika Uljanika je dobila minimalac za listopad odnosno oko 2750 kuna, rekao je.