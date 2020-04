KONAVLJANIN OBJAVIO DA JE ZARAŽEN: ‘Osjetio sam vrlo neobičan simptom. Imali su ga i drugi koje su tada testirali’

Ovaj Konavljanin nije posebno osjećao da ima temperaturu, kao ni slabost ili kostobolju, što su karakteristične tegobe koje ovaj virus donosi sa sobom

Mario Magud je djelatnik Zračne luke Dubrovnik koji je zaražen koronavirusom, a da je obolio objavio je sam na društvenim mrežama. U toj objavi je zamolio sve one koji su bili s njim u kontaktu da prije pojave prvih simptoma obrate pozornost na vlastito zdravlje i da ostanu u samoizolaciji kako se virus ne bi širio.

S ovim Konavljaninom razgovarali su novinari Dubrovačkog dnevnika, a on kaže da se osjeća puno bolje i kako više ne osjeća simptome. Njegovi simptomi bili su blaži pa je bolest dobro podnio. Ono što je zanimljivo u njegovoj priči jest da je osjetio jedan neobičan simptom koji su osjetili i ostali koji su testirani 20. ožujka kada i on.

“Testiran sam 20. ožujka, nakon što je koronavirus potvrđen kod naše kolegice iz Zračne luke Dubrovnik. Zanimljivo je kako smo baš svi tada osjetili isti simptom, a to je gubitak osjeta za miris i okus. To je bio prvi simptom zaraze koronavirusom koji sam imao. Teže simptome nisam razvio, moja tjelesna temperatura kretala se do 37,3 stupnja. No, kašljao sam,” otkrio je Magud za Dubrovački dnevnik.

“Što se tiče ljudi koje poznajem, a kojima je potvrđena zaraza koronavirusom, njihova temperatura je rasla do 38. To je vrlo karakterističan simptom, nekakva febra, u prosjeku 37,5. Pojavi se i kašalj, no to, prema mom iskustvu, ne mora nužno biti suhi. Kod mene je to bio mokri kašalj, a kod nekih koje poznajem suhi. Dakle, nema pravila,” ispričao je Magud.

Ovaj Konavljanin nije posebno osjećao da ima temperaturu, kao ni slabost ili kostobolju, što su karakteristične tegobe koje ovaj virus donosi sa sobom. Kaže da je čak radio oko kuće u vrtu, naravno, izoliran. Povremeno bi kašljao, no to nije bilo ništa strašno. Ispričao je da je pio vitamin C pomiješan sa sodom te vjeruje kako mu je to, uz dobar imunitet i organizam, pomoglo da lakše prebrodi zarazu.

Kako je ispričao Dubrovačkom dnevniku, sretan je zbog toga što se simptomi nisu razvili kod ni jedne osobe s kojom je kontaktirao prije nego je razvio simptome i shvatio da je zaražen. To mu predstavlja olakšanje. On simptome bolesti više ne osjeća, ali će biti još 10 dana u izolaciji, taman dok ne istekne rok od mjesec dana otkada mu je potvrđena zaraza.

