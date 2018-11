KONAČNO PROGOVORILA O AFERI KIRETAŽA: ‘Mogla sam svašta reći o svom porodu, ali nisam to htjela koristiti za napad na sustav’

Predsjednica je istaknula kako ne želi da tema rezultira kampanjom protiv liječnika

Nakon što je Mostova zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić u potresnom javnom nastupu u kojem je ispričala svoje iskustvo u splitskom KBC-u, u javnost su izašle priče stotina žena koje su otkrile horo koji im se dešavao u brojnim ginekološkim ordinacijama diljem Hrvatske.

Udruga Rode predale su ministru Milanu Kujundžiću 400 anonimnih prijava, a ministarstvo je poslalo inspekciju diljem zemlje. Međutim, javnost je vrlo brzo primjetila kako aferu kiretažu nije komentirala hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Očekuje nalaze inspekcije

Grabar-Kitarović u intervjuu koji je dala za Slobodnu Dalmaciju otkrila je što misli o aferi koja je zatresla hrvatsko zdravstvo.

“Nisam odmah reagirala jer je promptno reagiralo samo Ministarstvo zdravstva, koje je pozvalo građane da prijave sve potencijalne slučajeve nesavjesnih postupaka i najavilo istragu svakoga od njih, te očekujem nalaze njihove inspekcije.”

‘Različito kao noć i dan’

“Kao žena – kad bih išla populistički – mogla bih i ja svašta kazati o svojem porodu u našem sustavu, mada se on mijenja, ali još presporo. Prvi put sam rodila u Hrvatskoj, a drugi put u Americi. Iskustva ta dva poroda i vremena provedenog u bolnici post partum različiti su kao dan i noć. Međutim, ne želim svoje osobno iskustvo koristiti za napad na sustav, već se zalažem za poboljšanje sustava u suradnji s pacijentima”, navela je predsjednica.

‘Pacijent bi trebao biti subjekt zdravstvene zaštite

“Radije želim poticati one koji dobro rade, koji humaniziraju prostore za rodilišta, za bebe, odnos majke i djeteta, sudjelovanje i pomoć rodilji od strane obitelji ili prijatelja u vrijeme kad joj je to najpotrebnije, tako da se rodilišta više otvore, da budu slobodnija, vedrija, da se ženama dopusti izbor, da se više uključe i da ih se više sluša, jer mislim da je temeljni problem našeg zdravstvenog sustava to što kod nas još prevladava okruženje da je pacijent objekt, a ne subjekt zdravstvene zaštite”.

Predsjednica je rekla kako osoba koja traži zdravstvenu zaštitu mora biti aktivni sudionik postupka odlučivanja ili barem punog razumijevanja što se događa, što će se dogoditi, kakve su posljedice, kakva će biti razina boli, kakav će biti oporavak, koga želi uz sebe i u koje vrijeme.

Kampanja protiv liječnika

“Ali isto tako, ne želim da ova tema rezultira općom kampanjom protiv liječnika jer i među njima ima ogromnih razlika. Svjesna sam da su naši liječnici potplaćeni, premoreni, često i podcijenjeni, stoga moramo zaštititi dignitet njihove struke, ali i nastaviti unaprjeđivati sustav”, izjavila je predsjednica za Slobodnu Dalmaciju.