KONAČNO: Odobreno je cjepivo AstraZenece u EU, tvrtke od koje je Hrvatska naručila najviše doza

Europska agencija za lijekove (EMA) odobrila je u petak korištenje cjepiva AstraZeneca/Oxford protiv Covida-19 u Europskoj uniji za sve osobe starije od 18 godina, potvrđujući da je cjepivo odgovarajuće i za starije osobe.

“EMA je preporučila davanje uvjetnog odobrenja za stavljanje na tržište cjepiva protiv covida-19 od AstraZenece, za osobe starije od 18 godina”, navedeno je u priopćenju europskog regulatora sa sjedištem u Amsterdamu.

Hrvatska je naručila čak 2.7 milijuna doza cjepiva te tvrtke, više nego od ijednog drugog proizvođača.

📢 EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for the #COVID19vaccine AstraZeneca to prevent #COVID19 in people from 18 years of age. 👉Read our press release: https://t.co/YDbOvZEMUN pic.twitter.com/Sbj6TdlGTW

— EU Medicines Agency (@EMA_News) January 29, 2021