PALA JE CIJENA GORIVA: Litra pala ispod 10 kn, dizel i dalje skuplji od benzina, ali jeftiniji i do 18 kn po spremniku

Ministarstvo je na svojoj stranici objavilo nove cijene goriva koje će razveseliti brojne građane

Prema stranici Ministarstva gospodarstva, od danas je gorivo nešto jeftinije.

Pad cijene

Litra dizela u prosjeku stoji 9,66 kuna, a litra benzina 9,56 kuna.

Cijena dizela kreću od 9,43 kune do 9,85 kuna, a cijena benzina Eurosupera 95 kreće se od 9,04 kune do 10,30 kuna dok se cijena Eurosuper 100 kreću od 9,80 do 11,18 kuna.

Naime, u utorak su snižene cijene goriva. Prema stranici Ministarstva gospodarstva na kojoj se prate cijene naftnih derivata, prosječna litra benzina od jutros košta oko 9,50 kuna, a dizela oko 9,60, a autoplina 4,20 kuna.