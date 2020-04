KONAČNO JE POZNATO KAKO ĆE IZGLEDATI OCJENJIVANJE: ‘Svaki učenik dobit će barem dvije ocjene, ali ne klasičnim načinom’

Jedna od ocjena bit će ocjena iz zalaganja, aktivnosti, a druga iz jednog malo složenije projekta zadatka gdje nije cilj provjeriti jel poznaje određenu definiciju, činjenično znanje, već sve što je radio u dužem nekom periodu integrirati u jedan projekt, kazao je savjetnik ministrice obrazovanja

Dr. sc. Ivana Bašić s Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagreba kritizirala je preporuku Ministarstva obrazovanja za preporučeni broj radnih sati koje bi dijete trebalo provesti učeći na daljinu.

Treba skratiti nastavu

“Meni se ta preporuka čini nerealnom jer ona ide za tim da ide usporedivo vremenu koje djeca pojedinog uzrasta provode u školi. To nije usporedivo jer ovo je koncentrirano samostalno vrijeme gledanja u kompjuter, pisanja, čitanja, slušanja, koje nije usporedivo s nastavom provedenom u učionici gdje ima puno više dvosmjerne komunikacije, praznog hoda u kojem se djeca nasmiju… Po mom mišljenju ovo vrijeme u koncentriranoj nastavi doma bi trebalo biti znatno kraće”, kazala je dr. sc. Ivana Bašić u emisiji U mreži Prvog na HRT-u.

Neki nastavnici ne odustaju od koncepta da prođu cijelu gradivo

Dodala je i da je najveći izazov odabrati i odmjeriti količinu sadržaja, te da iz razgovora s roditeljima čuje da neki nastavnici ne odustaju od koncepta da prođu cijelo gradivo.

“To je nerealno. Od nečega se treba odustati, treba biti razuman pronaći način kako postići osnovne ishode učenja da bude svrsishodno, primjereno dobi djeteta, a ne gomilati činjenice. Treba puno više vježbe i ponavljanja i ne brzati s gradivom. Moramo gledati da ta nastava izgleda kao da učenike pripremamo na studije tog jednog predmeta već da se pitamo što je od te struke relevantno za opću populaciju”, rekla je Bašić.

Učenici su pod velikim stresom i treba sve uzeti u obzir

Glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan, pak, kazala je kako je nova situacija izazovna za sve koji rade u školama.

“Sve što učitelji i profesori rade rade majčinski ili očinski, prijateljski, profesorski, s puno ljubavi strpljenja i razumijevanja i uz sve to moraju sagledati stvarnu situaciju, a to je da smo u epidemiji, da neki ljudi razmišljaju o tome kako će platiti račune i nastaviti svoje živote. Učenici pod velikim stresom i treba to sve uzeti u obzir, vrlo jedna zahtjevna situacija oni obzirom na sve oni dobro savladavaju”, navela je Tuškan.

‘Svaki učenik dobit će barem dvije ocjene’

Savjetnik ministrice obrazovanja Marko Košiček rekao je da su se u prvom tjednu borili sa tehničkim problemima, koji su i dalje prisutni, ali u manjem obimu i brže se mogu riješiti. Istaknuo je da je pred Ministarstvom veliki izazov – vrednovanje učenika.

“Bit će ocjenjivanja. Svaki učenik dobit će barem dvije ocjene, ali neće biti klasičnim načinom – pismenim ili usmenim putem. Jedna od ocjena bit će ocjena iz zalaganja, aktivnosti, a druga iz jednog malo složenije projekta zadatka gdje nije cilj provjeriti jel poznaje određenu definiciju, činjenično znanje, već sve što je radio u dužem nekom periodu integrirati u jedan projekt”, kazao je Košiček.

Tuškan je rekla da se njoj upute o vrednovanju učenika čine kao da lebde u nekom ružičastom balonom, imune na koronu, potres, situaciju da oba roditelja rade, da neka djeca rade u disfunkcionalnim obiteljima… Smatra da je bitno da se naprave online konzultacije koje će uključivati sve predviđene načine vrednovanja i da se svi i roditelji, učenici i struka, mogu očitovati što misle o tome.

