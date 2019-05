KONAČNO DOBRE VIJESTI VEZANE ZA PROGNOZU: Raste temperatura, a zbog jedne stvari mogao bi popustiti ovaj proljetni umor

Biometeorološke će prilike idućih dana biti povoljnije pa bismo manje trebali osjećati proljetni umor

U mnogim će krajevima biti sunčanih razdoblja, a, imat ćemo i onu savršenu temperaturu oko 24 stupnja. Ipak, uz promjenjivu naoblaku povremeno i lokalno će padati kiša te pljuskovi, i to osobito u Slavoniji gdje je moguće i nevrijeme, obavještava RTL-ov meteorolog Nikola Vikić-Topić.

Kako najavljuje meteorolog, u petak će atmosfera konačno biti malo stabilnija. Na nas će djelovati anticiklona u kojoj je tlak zraka oko 1020 hektopaskala, no visoko iznad nas još kruži malo vlažnog zraka pa može biti i povremenih naleta nestabilnosti. Prema najavi, već prijepodne bit će nešto više sunca, no bit će još i oblaka, pa mjestimice može pasti i malo kiše, ponajprije u Slavoniji, a poneki pljusak je moguć i na krajnjem jugu. Puhat će slab do umjeren sjeverac, na moru umjerena do jaka bura i tramontana, pa će rano jutro biti pomalo svježe. Temperatura na kopnu oko 10, na moru oko 15.

Nepovoljno u Slavoniji

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčanije i osjetno toplije nego danas uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će slab sjeverac, a temperatura će biti oko 20 stupnjeva, prognozira Vikić-Topić. U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja, ali i još malo lokalne kiše ili ponekog kraćeg pljuska, vjerojatnije na istoku te duž Posavine. Vjetar će biti slab sjeverozapadni, a najviša temperatura oko 19.

Poslijepodne će u Dalmaciji biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Rijetko je moguć poneki pljusak, ponajprije na jugu. Puhat će umjerena bura i tramontana. Temperatura će biti oko 22 stupnja. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru i Lici sunčano uz malo oblaka. (pauza) Puhat će umjerena, pod Velebitom i jaka bura. Temperatura na obali oko 21, u gorju od 15 do 18.

U subotu će na kopnu biti promjenjivo oblačno. Na zapadu uglavnom suho, dok će u Slavoniji biti kiše te jačih pljuskova, osobito duž Posavine! Od nedjelje su oni mogući i drugdje na kopnu. Temperatura će porasti pa će biti toplo, ujutro oko 15, danju oko 24. Na moru za vikend više sunca nego na kopnu i rjeđi pljuskovi, no ne možemo ih potpuno isključiti. Najveća mogućnost za njih je na jugu. U ponedjeljak će biti nešto češći, dok od utorka ponovno ide malo stabilnije vrijeme. Temperatura oko 24, u početku uz maestral, kasnije nešto juga.

Zbog toga što se vrijeme djelomično stabilizira, što tlak zraka raste, i što ćemo imati više sunca i biometeorološke će prilike idućih dana biti povoljnije pa bismo manje trebali osjećati proljetni umor. Kako najavljuje meteorolog RTL-a, samo će još u Slavoniji biti pomalo nepovoljno.