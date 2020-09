KONAČNI POVRATAK HRVATSKIH POMORACA POKVARILO PREPUCAVANJE: Tvrde da ih je tvrtka zakinula: ‘Nije do novca nego do pravde’

Zbog pandemije koronavirusa, posada broda Atlantske plovidbe dva je mjeseca plovila ne znajući što se događa na kopnu

Nakon više od tristo dana na moru, skupina hrvatskih pomoraca jučer se konačno vratila kući, a to se dogodilo pet mjeseci nakon isteka ugovora o plovidbi. Međutim, veselje zbog povratka, malo im je pokvarilo “prepucavanje” s brodarom Atlantskom plovidbom, javlja RTL.

Sve je počelo kada ih je na moru zatekla koronakriza zbog koje nisu mogli nigdje pristati i ostalo je nejasno jesu li se uz veću podršku kompanije mogli iskrcati ranije i je li im brodar ostao dužan.

Nikola Jaklin, kuhar na brodu Atlantske plovidbe, jedva može vjerovati da je ponovno na kopnu, i to u rodnom Varaždinu. “Super je, vidiš sve oko sebe što znaš, ali nisam još svjestan da sam tu”, rekao je Jaklin.

Zarobljeni na brodu

Ugovor s Atlantskom plovidbom istekao mu je prije pet mjeseci, no kako je u međuvremenu nastupila pandemija, nije došlo do smjene posade. Njihova je posada, na brodu Zagreb, plovila najmanje dva mjeseca ne znajući točno što se događa na kopnu.

“Kad smo mi počeli nakon dva mjeseca na moru, bez interneta i bez ičega, čitati novine, bili smo svjesni da smo jednostavno trenutno tu zarobljeni, ali pod nekom nadom da će kompanija kroz neko vrijeme poraditi na tome da nas iskrcaju iz prvog mogućeg povoljnog pristaništa” kazao je Jaklin.

Dvadesetorica članova posade i kapetan plovili su na relaciji Filipini, Malezija, Indonezija četiri mjeseca, a neizvjesnost je promijenila atmosferu na brodu. “Kad su ljudi još novi na početku i kad se mijenja posada, da ljudi igraju karte, da izađu van i da se pričaju neke priče, odjedanput nakon ručka i večere svatko odlazi u svoju kabinu i nitko ništa ne priča”, rekao je Jaklin.

Imali su priliku za iskrcaj?

Nikola tvrdi da su u tom periodu čak tri puta imali priliku za iskrcaj, no kaže da brodar za to nije imao sluha. Atlantska plovidba to negira. “To nije točno, to su proizvoljne tvrdnje pojedinaca, zahtjevi kompanije nekoliko su puta odbijeni od strane singapurskih vlasti, o čemu je obaviješteno i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Sindikat pomoraca Hrvatske”, rekli su iz Atlantske plovidbe.

Budući da kolektivni ugovor za hrvatske pomorce propisuje dvostruko veću osnovicu plaće u plovidbi nakon isteka ugovora o prijevozu, Nikola smatra da ih je kompanija i tu zakinula, no Atlantska tumači da se to ne odnosi na situacije izvan njihova utjecaja, a Sindikat kaže da se sve treba provjeriti.

“Koronavirus je uistinu bilo nešto što se nije moglo predvidjeti nacionalnim kolektivnim ugovorom, ali u svakom slučaju ako je situacija bila takva da su se pomorci mogli iskrcati prije ovog termina po isteku njihovih ugovora, onda im takva osnovica pripada, a je li tako i u ovom slučaju, to ćemo uskoro provjeriti s pravnicima”, rekao je Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske.

Nikola uvjerava da mu nije do novca nego do pravde i borit će se dok je ne istjera na čistac. Dobije li razliku u novcu, ponudit će je, kaže, u humanitarne svrhe.

