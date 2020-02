KONAČNI OBRAČUN: Plenković je sam sebi stvorio najžešćeg protivnika; Toliko puta je rušio Brkića da ga je pretvorio u – ranjenu zvijer

Što se krije iza dramatičnog ulaska Milijana Brkića u izbornu utakmicu u HDZ-u i što se može očekivati nakon

„Tko zna pod kojim uvjetima je tada bio Milijan Brkić…“, krenuo je Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara i kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a na predstojećim unutarstranačkim izborima, na pitanje voditeljice emisije „Otvoreno“ zašto je Brkić, sada otvoreni oponent Andreju Plenkoviću i kandidat za potpredsjednika stranke u timu kandidata Mire Kovača, u vrijeme kada je Plenković zamijenio Most bio za HNS, ili barem – nije pružio vidljivi otpor. Na žalost, voditeljica se nije zakačila na „uvjete“, pa pročačkala malo po temi. Kakvi su to uvjeti mogli biti?

Penava je tako nehotice ukazao na veliku boljku HDZ i svih vodećih kandidata HDZ-a na unutarstranačkim izborima, na „uvjete“, „ucjene“, kombinacije, pa i istrage koje su završene ili tek samo zgurane pod tepih, na kopče prema pravosudnim tijelima.

Mjesec dana pred izbore u HDZ-u nazire se da bismo mogli konačno saznati mnoge tajne i nerasvijetljene epizode iz novije povijesti HDZ-a. Izazivači, Miro Kovač i Davor Ivo Stier krenuli su žestoko, ali to je bila kamilica do trenutka uključenja Milijana Brkića. Iako kandidat tek za mjesto potpredsjednika stranke, dakle, čak za stepenicu niže od onog gdje je sada bio, u svom nastupnom intervjuu izgovorio je o Andreju Plenkoviću ono što su mnogi HDZ-ovci uglavnom izgovarali u pola glasa, šaptom, po kuloarima, ili whatsapp grupama: da je dobar za Bruxelles ali nije dobar za „doma“.

I Miro Kovač i Davor Ivo Stier i Ivan Penava u svojim prvim nastupima nekako su se trudili držati forme, da ne udaraju direktno, ali Brkić je skinuo rukavice i pokazao da u ovaj fajt ulazi osobno i do kraja. Da pokazuje da nema što više izgubiti, da on više ne želi sjediti „na dva stolca“, ili „za svakog pomalo“, da će biti „ili-ili“.

Glavni izazivač Andreju Plenkoviću, zapravo glavni osvetnik na ovim izborima nesumnjivo je Milijan Brkić.

Tko je o kome skupio više kompromitirajućeg materijala?

I Miro Kovač i Davor Ivo Stier bili su kažnjeni gubitkom unutarstranačkih funkcija nakon svojih nastupa na Saboru HDZ-a, ali niti jedan od njih nema upisano „na grbači“ ono što je prošao Milijan Brkić. Bilo je tu nekoliko istraga, za otkrivanje podataka u istrazi za elitnu prostituciju, za kopanje po mailovima nekoliko gospođa uz pomoć bivšeg policajca Franje Varge, do sumnji da je on „crni labud“ ili ponižavajućeg zadatka da spašava kampanju Kolinde Grabar Kitarović u drugom krugu.

Nekoliko puta u proteklih dvije godine najavljivao se Brkićev kraj preko dobro obaviještenih izvora, ali izvori su uvijek promašili. Milijan Brkić je dočekao unutarstranačke izbore na mjestu zamjenika predsjednika HDZ-a i mjestu potpredsjednika Sabora.

Je li Plenkovićev tim odustao u hodu ili naprosto nisu uspjeli? Znači li to da Brkić može izvaditi o Plenkoviću i njegovima više nego što on može o njemu? Plenković ne samo da nije eliminirao sa stranačke scene Milijana Brkića nego ga je osnažio, dao mu obol svojevrsne žrtve, figure koja je toliko jaka da je nije mogao maknuti, učinio ga osvetnikom koji neće birati sredstva u borbi protiv njega.

U nekoliko zadnjih ciklusa HDZ-ovih promjena Vladimir Šeks je nesumnjivo bio ključni pravni savjetnik, Gordan Jandroković neupitni simbol kadrovske postojanosti i živa poruka svima u stranci da se uvijek može preživjeti, a Milijan Brkić je vodio pozadinsku kombinatoriku, od financija do logistike i kadroviranja na nižim razinama. Dakako, nije on bio jedini, ne treba zanemariti niti snagu i utjecaj Božidara Kalmete i posebno za slavonski trak – Tomislava Čuljka. Ali Brkić je bio i ostao HDZ-ova ikona, a sada je dobio i obol onog kojem Plenković nije mogao ništa.

Legenda je tako samo još ojačana. I sada udara jako, još jače. Kaže Plenkoviću da laže. A Plenković je onda poslao Gordana Jandrokovića da poruči Brkiću da nije točno da Plenković vodi autoritarno HDZ, da je Brkić zapravo bio autoritaran kao tajnik, da je bio „bog i batina“, plus najavu, prijetnju da će sada on „javno govoriti što zna i misli“ i da će to „nekima biti jako neugodno“.

Ali što će sada još izvaditi Milijanu Brkiću da već odavno nije bilo potrošeno u medijima, a da ga nije niti okrznulo? Od prepisane diplomske radnje, do poslova sa zemljištem u Zagrebu, bratovog skupljanja poslovnih prostora u Zagrebu, do nerazjašnjenih odnosa u plinarskom lobiju, ili kadroviranja u policiji, MORH-u ili tajnim službama…?

Nakon izbora slijedi čistka u stranci

Brkić je nakon svega ostao nešto kao HDZ-ov žestoki dečko, frajer koji igra na rubu a nitko mu ništa ne može, koji malo pita „ima li nešto intime“ kod načelnice Lovreća, a onda objavi neki status s citatom iz Biblije na Facebooku ili besprijekorno vodi sjednicu Sabora i ubire ocjene saborskih novinara da je on, zapravo, u ovom sazivu Sabora najbolji. I sigurno ima u adresaru svog mobitela stotine osoba u dubini sustava, u policiji, tajnim službama, vojsci, općinama, gradovima i županijama.

Milijan Brkić je doveo na vlast u HDZ Andreja Plenkovića i svesrdno mu je pomagao u izgradnji sustava, a ona je – nešto puklo. Dok je Plenković pokušavao rušiti Brkića on se zapravo spremao za obračun. A ako se spremao za to tako dugo, ne treba sumnjati da je spreman i „oboružan“.

Ovi stranački izbori su zapravo njihov konačni obračun.

Iako se unutarstranački izbori u HDZ-u gledaju prije svega kroz ideološku prizmu, odnosno, hoće li s eventualnom pobjedom Mire Kovača i njegova tima otići više u desno i konzervativno, činjenica je da će ovi izbori prije svega donijeti svojevrsnu čistku u vrhu stranke. Uzalud se i jedni i drugi kunu u demokratičnost stranke – pobjeda jednih ili drugih znači odlazak ili izbacivanje drugih. Ili odlazak u Bruxelles ili u tim Škoro.

Neovisno o tome što je Andrej Plenković naoko u prednosti, jer drži strukturu stranke, ne treba podcijeniti niti izazivače. Osobito Milijana Brkića. Ranjenu zvijer.