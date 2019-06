KONAČNA PROPAST TRADICIONALNIH OBRTA? Država im je odlučila višestruko povećati cijenu najma

Država daje u zakup i prazne poslovne prostore, no odlučila je tradicionalnim obrtnicima višestruko povećati cijenu najma

Novi udarac na male obrte zadala je država. Zanatlije koji su u državnom poslovnom prostoru, najam će plaćati tri do pet ili čak deset puta više nego dosad. To bi moglo značiti zatvaranje obrta, a riječ je o obiteljskim poslovima s dugogodišnjom tradicijom, piše Dnevnik.hr.

Jedan od njih je Vjekoslav Igrec, postolar čiji je djed započeo posao prije 82 godine. Ističe kako je to stari zanat koji teško opstaje: “Godina 2008. je bila zadnja dobra godina, ali smo opstali”, rekao je Igrec.

Osim problema na tržištu, država mu je stvorila novi problem, povećavši cijenu najma za gotovo deset puta: “Plaćao sam ga oko 11.000 kuna godišnje, a sad bi to bilo negdje oko 100 tisuća kuna. To je ogroman novac. Pazite, ja u biti nemam druge varijante: ili ostajem ili idem iz prostora van”, rekao je.

Ključ u bravu

Slična sudbina čeka i postolarku Nataša Trinajstić, koja je obrt naslijedila od oca.. Njoj najam još nije porastao, ali očekuje da će se 1600 kuna mjesečno, koliko sada plaća, trostruko povećati.

“Ključ u bravu. Ovo su mali obrti koji ne rade velike prihode. To je više tradicija i ljubav prema poslu”, rekla je.

I dok gradovi i općine najam svojih prostora naplaćuju po djelatnostima, što u mnogome olakšava poslovanje zanatlijama i starijim obrtnicima, država naplaćuje najam po novom zakonu kojemu je u interesu samo lokacija. Nejednaki kriteriji su protuustavni, ističu iz Obrtničke komore, zbog čega su bili na sastanaku s ministrom državne imovine Goranom Marićem, koji im je rekao da sastave popis tradicionalnih djelatnosti.

Popis tradicionalnih djelatnosti

“Na temelju popisa bi oni onda razmotrili mogućnost primjerene zakupnine za takve djelatnosti. Ja se nadam da će se to dogoditi. Mi smo to poslali sredinom svibnja i nadamo se da ćemo uskoro biti pozvani”, rekao je Goran Čanković iz Hrvatske obrtničke komore.

No, dok se to ne dogodi, obrtnicima će stizati rješenja sa znatno većom cijenom zakupa. Dok cijene najma rastu, u centru Zagreba poslovni prostori zjape prazni. Takve prazne prostore Ministarstvo državne imovine daje u zakup kako bi se potaknula obrtničke djelatnosti. No, cijena svakako nije poticajna, a mediji na upit o smanjenju najma tradicionalnim obrtnicima nisu dobili nikakav odgovor.