KONAČNA PROPAST NEKADAŠNJEG TURISTIČKOG TITANA: Slijede masovna otpuštanja ‘Godinama su u problemu, kriza ih je dokrajčila’

Iz sidnikata će za sve zaposlene u turizmu tražiti da zaposleni u turizmu, dok ne rade, primati najmanje minimalnu plaću te produljenje naknade do rujna iduće godine

Atlas, turistička agencija koja je bila lider ne samo u Hrvatskoj, čini se broji zadnje dane i najavila je masovna opuštanja.

Predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske Eduard Andrić u razgovoru za Dnevnik.hr rekao je kako je razgovarao s Atlasom.

“Nema pomoći. Nemaju načina da izađu iz problema koji godinama traju. Koronakriza ih je dokrajčila”, kaže Andrić i dodaje da nisu jedina agencija koja propada.

“Od 151 zaposlenog 132 idu na Zavod za zapošljavanje. Ostalo bi znači 19 ljudi, ali bojim se da je to potpuno gašenje nekadašnjeg giganta. Atlas je nekad bila moćna agencija i značio je puno za sektor”, smatra Andrić.

Atlas je osnovan još 1924. godine, a Atlas Airtours, današnji Atlasov outgoing sektor, osnovan u Zagrebu 1970. godine, s godinama postaje jedan od vodećih regionalnih turoperatora. Tvrtka je ušla u sastav Agrokora, a nakon propasti i preimonavanja u Fortenova grupu, sjedište seli u Dubrovnik.

TODORIĆEVA AGENCIJA HOTELIJERIMA PLAĆALA TONAMA HRANE… ALI VIŠE NE SMIJE: ‘Sad ne znamo što dalje’

Čitav sektor u problemima

Tvrtka je u velikim problemima već i prije koronakrize, apandmija ju je dokrajčila. No u problemima je čitav sektor ističe Andrić. , Andrić kaže da se sada vraćamo kao u ratno stanje – Kvarner i Istra imaju gostiju, dok se južnijim gradovima šeta jako malo turista u odnosu na lanjsku sezonu. Zbog toga, otpušteni djelatnici Atlasa teško će moći naći posao u struci,

“Gledajući agencije, sve su u problemima. Većina će zaposlenje morati tražiti negdje drugdje”, kaže Andrić.

Najavljuje, zajedno s Udrugom ugostiteljstva i turizma pri HUP-u, dopis prema Vladi.

“Isti nam je interes, poslodavcima da prežive do iduće sezone i zadrže kvalitetni dio ljudi, a nama je opet interes da ti ljudi ostanu zaposleni. Planiramo prema Vladi ići s prijedlogom da se naknada u turističkom sektoru od 4000 kuna produži od rujna do iduće sezone”, pojašnjava.

Tražit će, kaže, da se za zaposlene u turizmu aktivira institut čekanja.

“Dakle, to su ljudi koji kod kuće čekaju posao, ali bi za to vrijeme u najgoroj verziji primali minimalnu plaću na razini Hrvatske. Predložit ćemo da država osigura oko 2000 kuna, a ostatak poslodavac. To bi ljudima u sektoru dalo kakvu-takvu sigurnost”, kaže Andrić.