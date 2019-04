KONAČAN KRAJ? Obračun s Brkićem ušao je u finalnu fazu, a svi koji ga znaju upozoravaju na znakovitu poruku. Ima li još municije?

Uoči kampanje za EU izbore započela je nova borba između predsjednika i zamjenika najjače stranke i malo je onih koji vjeruju da je policija sasvim slučajno započela novu istragu

Sjećate se onog trenutka kada je Milijan Brkić slavodobitno poručio “da na žalost mnogih dušebrižnika” nije spomenut u optužnici? Bilo je to sredinom veljače, podignuta je optužnica i produljen pritvor osumnjičenicima u aferi SMS, Franji Vargi, bivšem djelatniku u policiji i suradniku HDZ-a, te Blažu Curiću, Brkićevom kumu, bivšem vozaču ministra Tolušića.

Mjesecima su Varga i Curić tavorili u zatvoru a odabrani mediji su puštali dijelove spisa ili interpretacije koje su išle u smjeru Milijana Brkića. Uz aferu SMS pojavila se i afera “elitna prostitucija”, govorilo se o nestalom spisu u kojem će se naći dokaz da je upravo Brkić dojavljivao organizatorima prostitucije što smjera policija – ali je i taj spis onda iznenada nađen i nije bilo dokaza o Brkićevoj upletenosti.

Brkićev cinični osmijeh i spuštanje “dušebrižnicima” bila je svojevrsna poruka širokoj javnosti da je on – opet – u sedlu, da je riješio uzroke puštanja sumnji u njegovom smjeru, da je ostvaren novi unutarstranački mirovni dogovor, svojevrsno zakapanje sjekira pred izbore za EU parlament. Ili, kako mi je to rekao jedan HDZ-ov zastupnik: Brkić i Plenković su popili kavu.

Vrlo osobne inkriminacije

No, mirovni dogovor nije se uspio održati niti dva mjeseca. Nakon što se iz dobro obavještenih izvora iscurilo da je Varga za Milijana Brkića “nedozvoljeno presretao računalne podatke” iliti špijunirao mailove bivše supruge, navodno još 2015., te da je na tu temu saslušan prošli tjedan u PNUSKOK-u, danas je podnesena kaznena prijava protiv Varge, Curića, ali i Milijana Brkića i njegova brata Joze.

Dakle, ne zbog čudnog bogaćenja Joze Brkića, ili poslovno-političkih poteza Milijana Brkića, nego zbog – čitanja privatnih mail poruka. Kao da se netko trudio tražiti inkriminacije koje su vrlo osobne, a nikako se ne tiču stranke u kojoj je Milijan Brkić dugo godina jedan od ključnih operativaca. Brkić bi, kada bi mu odvjetnik dopustio, vjerojatno prokomentirao da je kaznena prijava konačno podignuta – na radost “mnogih dušebrižnika” – jer mnogo je onih koji su taj čin prokomentirali kao “početak konačnog pada”.

Činjenica jest da se “konačni kraj” Milijana Brkića čekao još od rujna prošle godine, kada ga se osumnjičilo da je podržao gradonačelnika Vukovara, Ivana Penavu, u organiziranju prosvjeda protiv neučinkovitog pravosuđa u rasvjetljavanju srpskih zločina u Vukovaru, da je započeo stanoviti pokret otpora protiv Plenkovića. Počelo ga se povezivati i s aferom SMS i Franjom Vargom, a ubrzo mu je pronađena i veza prema “elitnoj prostituciji”.

Kava pomirenja s Plenkovićem je prošlost

No, sve je to nekako nestalo nakon navodne “kave pomirenja” s Plenkovićem. Dva mjeseca kasnije pomirenje se očito rasplinulo. A nakon ispitivanja u PNUSKOK-u brzopotezno je uslijedila kaznena prijava. Franjo Varga kojeg se smatralo falsifikatorom i čudakom sada je prihvaćen kao ozbiljan svjedok. Ako je pak došlo do pomirbene kave između Plenkovića i Brkića i uspostave nove miroljubive koegzistencije, što je to moglo inicirati novi potres?

“Plenković je uvjeren da val unutarstranačkog nezadovoljstva zbog načina na koji je izabrana lista za EU parlament još uvijek dobrih dijelom usmjerava Milijan Brkić i njegova ekipa”, smatra jedan od sugovornika Net.hr-a blizak HDZ-u. Činjenica jest da lista koju predvodi Karlo Ressler, direktno odabrani suradnik Andreja Plenkovića, ponikao iz kruga njegovih asistenata u briselskom uredu, posinak Vladimira Šeksa kojeg se smatra sivom eminencijom oko mnogih pravnih rješenja Plenkovićeve Vlade, ne nailazi na oduševljenje u dubini HDZ-a, posebno na punktovima unutar Hrvatske koji su kritični prema Plenkovićevom modelu vladanja.

Poznato je da se dogodio i ozbiljan potres oko pozicioniranja Mire Kovača, bivšeg ministra vanjskih poslova, koji je zajedno sa Davorom Ivom Stierom kažnjen nakon posljednjeg Sabora stranke zbog prilično umjerene kritike, te je razriješen stranačkih dužnosti, ali je ostao na čelu saborskog Odbora za vanjsku politiku. Miru Kovača je predložio na listu za izbore za EU parlament zagrebački HDZ, ali on je, navodno, odbio biti niže pozicioniran na listi koju predvodi posve neiskusan, Plenkovićev miljenk, Karlo Ressler.

Kontriranje šefu

Na užem Predsjedništvu, javio je Večernji list, upravo je Milijan Brkić predložio da Miro Kovač nosi listu. Bilo je to novo direktno kontriranje Plenkoviću: Kovač posve nestaje s liste, Plenković objavljuje svoju listu i obrazlaže da je vodi Ressler upravo zato jer je njegov “najbliži suradnik u proteklih nekoliko godina.” U tom trenutku Milijan Brkić se ponovno pozicionirao kao jedan od onih koji talasaju u HDZ-u, kontriraju Plenkovićevim planovima.

Nekoliko dana kasnije saznaje se da je pozvan na ispitivanje u PNUSKOK. Službeno iz vrha HDZ-a govore da ne znaju ništa o tome, da to samo “institucije rade svoj posao”, ali malo tko vjeruje u taj neprestani splet slučajnosti. Plenković, možda, računa na disciplinu HDZ-ovog biračkog tijela, da će uoči izbora za EU parlament razumjeti da treba podržati njegovu listu neovisno o svim nezadovoljnicima kojima je šokantno malo pripadnika “pravog” HDZ-a jer glas za ovu listu je naprosto glas za održavanje HDZ-a i svih HDZ-ovih mehanizama vladanja i distribucije novca.

Također računa da bi to mogao biti pravi trenutak za brzo i jednostavno eliminiranje jednog jakog i dobro umreženog unutarstranačkog neprijatelja koji se ne uspijeva smiriti unatoč svim popijem mirotvornim kavama. Prema tom scenariju, Plenković se zapravo nada da bi se uz stranačku stegu i pozivanje na viši stranački interes da se ne naruši pobjednička predizborna kampanja lako mogli prigušiti i “krici” tijekom željene demontaže unutarstranačke Brkićeve mreže.

Unutarstranački front i razjareni Brkić

S druge strane unutarstranačkog fronta ima međutim vrlo ozbiljno razjarenog Milijana Brkića. Svi koji ga znaju upozoravaju da je znakovito ovo što poručuje preko odvjetnika: da je nedopustivo ovakvo “kopanje” po obitelji. Uostalom, i supruga, ona kojoj je navodno špijunirao privatnu korespodenciju stala je u njegovu obranu. No, moguće je da je ova priča o špijuniranju maila samo uvod u neki drugi, mnogo opasniji nalaz.

Što god bilo, Milijan Brkić sigurno već ima informacije iz sustava. Naime, on je još uvijek izuzetno dobro umrežen, posebno u policiji, te se može smatrati da u svakom trenutku zna “što mu se sprema”, što su našli a što bi moglo biti nađeno. I svi su spremni na protuudarac Milijana Brkića prema Plenkoviću, jer, kažu, ako je išta sigurno, u ovom višemjesečnom natezanju hoće li biti optužnice ili ne, sigurno je spremio dosta municije.

S obzirom na podnesenu kaznenu prijavu evidentno je da je aktiviran scenarij pokušaja brzopotezne eliminacije Milijana Brkića, njegovo isključenje iz stranke i pokušaj razgradnje cijele njegove mreže. Sada će se, međutim, vidjeti koliko je ta mreža doista jaka i može li pokušati funkcionirati u svojevrsnoj ilegali, odnosno, hoće li potez prema Brkiću zapravo integrirati njegov navodni unutarstranački pokret otpora.

U HDZ-u, dakle, slijedi nova etapa frakcijskim borbi, a cijeloj Hrvatskoj nelagodno propitivanje: je li ovdje postalo normalno da se hapsi na poziv iz središnjice HDZ-a?