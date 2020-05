KOMUNIKACIJSKI STRUČNJAK TVRDI: ‘Naivan je onaj koji se ne sprema na izbore’; Otkrio je i tko će patiti u ovoj situaciji…

‘Svi moraju znati da idu izbori, jer ako će čekati zadnji signal bit će im kasno. Male stranke su u ovakvoj situaciji hendikepirane, sve velike stranke su krenule u udruživanja pa će biti spremne’, smatra komunikacijski stručnjak Krešimir Macan

Parlamentarni izbori, koji su na redu ove godine, trenutno najviše odgovaraju HDZ-u i zato iz te stranke i zazivaju njihovo održavanje već na ljeto – ustvrdio je komunikacijski stručnjak Krešimir Macan, gostujući jutros u emisiji “U mreži Prvog” na Hrvatskom radiju.

“Možemo očekivati skidanje protuepidemijskih mjera na osnovnu razinu. SDP zaziva slobodu kretanja i okupljanja kako bi izbori imali legitimitet, i u takvoj situaciji izbori se mogu održati skoro normalno”, kazao je Macan.

PARLAMENTARNI IZBORI BIT ĆE U PRVOJ POLOVICI SRPNJA? ‘Dileme, što se tiče HDZ-a više nema, imenovali su i voditelja stožera’

‘Uloga Stožera u idućem periodu bit će sve manja’

U emisiji je gostovao i sociolog Sven Marcelić te je također kazao kako će biti popuštanja mjera prema nekom normalnom stanju, ali stupnjevitog.

“Kroz iduće tjedne možemo očekivati veće popuštanje mjera nego što je dosad bio slučaj. I očekujem da će biti vrlo malo takvih restrikcija kad se početkom sedmog mjeseca budu održavali izbori. Mislim da će se u nekom tranzicijskom periodu sve manje vidjeti uloga stožera”, smatra Marcelić.

Macan kaže kako je neizbježno poistovjećivanje HDZ-a i Vlade sa Stožerom.

“Nemamo samo politički pritisak nego imamo i ekonomski pritisak da se što prije sve normalizira”, rekao je Macan.

IZBORI KADA SE PROGLASI POBJEDA NAD VIRUSOM, STUČNJACI KAŽU: HDZ će se hvaliti uspjehom u borbi protiv korone

‘Ova situacija pomoći će etabliranim strankama’

Marcelić smatra kako je ključna stvar hoće li svi kandidati i stranke imati jednaku mogućnost predstaviti svoje programe.

“Znamo da u trenucima krize dolazi do kohezije stanovništva i vlasti. Zato i vidimo popularnost HDZ-a, kao što vidimo i rast popularnosti Merkel, Macrona i drugih lidera. Treba vidjeti hoće li Stožer omogućiti da taj demokratski proces bude adekvatan. Pretpostavljam da će ovakva situacija u kojoj se nalazimo pomoći već etabliranim strankama”, kaže Marcelić.

Macan, pak, smatra da će Stožer morati dati vremenski okvir da se stranke mogu organizirati za izbore.

“Naivan je onaj koji se ne sprema za izbore. Mora znati da idu izbori, ako će čekati zadnji signal bit će im kasno. Male stranke su u ovakvoj situaciji hendikepirane, sve velike stranke su krenule u udruživanja pa će biti spremni. Dva mjeseca je do izbora i puno toga se može promijeniti. Mislim da su jasna dva bloka: SDP s koalicijskim partnerima koji bi čak mogao biti prvi kad skupi sve te postotke, onda HDZ, i za sada imamo samo taj treći, desni blok. Ono što odgovara HDZ-u, da jača koalicijski potencijal koliko god druge opcije bile desno. Više je za očekivati da će to napraviti poslije izbora nego što će to biti s SDP-om. HDZ-u odgovara situacija gdje neće biti rascjepkanog parlamenta kao sa žetončićima nego će biti jasni blokovi, rekao je Macan.

PLENKOVIĆ KOMENTIRAO NAGAĐANJA O LJETNIM IZBORIMA: ‘Mi smo u izbornoj godini, bili oni u lipnju, srpnju ili rujnu, to su nijanse’