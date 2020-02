NIŠTA OD PRIJEVREMENIH IZBORA? ČINI SE DA ĆEMO NA BIRALIŠTA TEK NA JESEN: ‘Nema te odluke kojom se sada može srušiti Vlada, osim ako…’

Daleko od toga da je Bandić gotov, njemu se jako drma, ali nikome ne odgovara ići na prijevremene izbore u Zagrebu, nitko nije spreman. Pričekajmo deveti mjesec, tko živ, tko mrtav. Ne znamo što se može dogoditi u gradu, kaže Macan

Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan u studiju N1 televizije komentirao je rušenje zagrebačkog GUP-a vezano za koaliciju HDZ-a i Milana Bandića na nacionalnoj razini.

Na pitanje je li Plenković prošao mirnije i stabilnije otkako GUP nije usvojen Macan je odgovorio kako je, po njemu, “to sve bio dio plana da se ništa ne zakomplicira oko unutarstranačkih izbora, dio unutarstranačke opozicije išao je na to da se dogodi problem oko GUP-a, da ga veže na korupciju, a ako je on na išta nervozan, to je korupcija. Rekao je zagrebačkom HDZ-u – što ste zakuhali, to kušajte. Bandić je pokušao amandmanima ići na HDZ, ta se situacija izbjegla. Bilo je jasno da će pasti, čim je od prvog dana išlo s previranjima”.

‘Plenković je prošao totalno mirno’

Što se tiče suradnje na nacionalnoj razini, Macan smatra kako je Plenković prošao “totalno mirno”. “On je miran otkako je prošao proračun. Nakon toga nema nijedne ključne odluke do izbora, osim odluke o raspuštanju Sabora. On samo mora ostati vladati do kraja. Nema ključne odluke kojom se sad može srušiti Vlada, osim ako se sama ne sruši. Stvar je zagrebačkog HDZ-a što će i kako će krenuti dalje, ni SDP ni HDZ nema kandidata za gradonačelnika, pitanje je tko će uopće biti. Daleko od toga da je Bandić gotov, njemu se jako drma, ali nikome ne odgovara ići na prijevremene izbore u Zagrebu, nitko nije spreman. Pričekajmo deveti mjesec, tko živ, tko mrtav. Ne znamo što se može dogoditi u gradu”, kaže Macan.

‘Oporba je dosad bila nesposobna’

Oporba je najavila nove prosvjede, ne misle mirovati. No, Macan kaže ako je oporba dosad bila nesposobna napraviti nešto u Zagrebu. “Do parlamentarnih izbora trebamo vidjeti kako će se konfigurirati odnosi snaga. Trebamo vidjeti što će biti sad kad GUP-a nema. Oporba je nažalost bila dosad nesposobna napraviti bilo što u Zagrebu. Sve je napravio Dario Juričan i mediji. Cijelu priču oko korucpije odradio je Juričan, mediji oko parcela. Da se dogodi promjena, nema je tko napraviti. Da Juričan dođe i kaže da želi biti novi gradonačelnik, ljudi bi stali iza njega. Iza ovih drugih ljudi nije jasno što žele. SDP nudi Marasa, onda vidimo da Bernardić ne želi Marasa”, kazao je.

O kampanji u HDZ-u

Macan je komentirao i unutarstranačke izbore u HDZ-u, odnosno niske udarce kojima se članovi služe u kampanji. “Bit će toplo hladno, možda će na moment stati, ipak se radi o unutarstranačkim izborima. Članstvo će zamjeriti onima koji budu činili štetu stranci. Moraju naći mjeru, mislim da su svi stali, jer su dobili povratnu informaciju da ovo što rade nije dobro za stranku i da im početni udarci nisu donijeli uspjeh. Mislim da je najveći problem raspodjela terena, recimo da je Petar Škorić dao podršku Plenkoviću javno i pozivajući se na ove štetne poteze i da Dalmacija de facto stoji u bloku za Plenkovića. Nakon toga ide imenovanje predsjednika županijskih odbora, koje raspoređuje predsjednik stranke i svi se sad ukrcavaju na pobjednički brod. Brkić je izabrao kandidirati se za potpredsjednika i očito je procijenio da pozicija koju on podržava neće proći, inače bi htio poziciju glavnog tajnika stranke”, smatra Macan.

‘Rast SDP-a je rezultat Milanovićeve pobjede. Anemični su, ne vidimo ih da vode’

Što se tiče SDP-a, komunikacijski stručnjak smatra kako oni imaju problem biti velika opozicija. “Rast je prije svega rezultat Milanovićeve pobjede i Kolakušićevog odlaska u Europski parlament. Više je treća opcija radila HDZ-u nego SDP. SDP ima problem da su oni anemični, ne vidimo ih da vode, da pričaju nešto što bi ljude zapalilo, a s druge strane bi se moglo dogoditi da Juričan na toj platformi kao Škoro stvori novu opciju”, kazao je.

Macan ne smatra da će se Bandić osvećivati na način da iz gradskih tvrtki uklanja kadrove iz HDZ-a. “Može napraviti samo korist Gradu Zagrebu ako to napravi, mislim da birači to mogu samo cijeniti, a ne da će im smetati. Mislim da je Bandić preiskusan igrač da bi uletio u takve klopke”, zaključio je Macan.