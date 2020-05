KOMUNIKACIJSKI STRUČNJAK SECIRAO PREDIZBORNU BITKU, TVRDI DA JEDAN ČOVJEK JAKO POMAŽE SDP-U: ‘Već je mobilizirao hejtere’

Komunikacijski stručnjak smatra kako će na desnici izbiti ‘gužva’ te da vodeće stranke imaju šansu osvojiti jednak broj mandata

Bivši premijerov savjetnik i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan komentirao je političku situaciju u zemlji prije još jedne kampanje za parlamentarne izbore. Svoju je analizu na RTL-u započeo nedavnom iznenadnom ostavkom ministra obrane Damira Krstičevića.

“U ovom slučaju nije prelomio premijer Plenković nego ministar obrane Krstičević. On je odlučio ne povući ostavku. Emotivno je reagirao. On je prije svega borac i vojnik i sve vojnike Hrvatske vojske je gledao kao svoje. Na smrti vojnika je očito teško reagirao. A imali smo u nekoliko mjeseci četiri smrtna slučaja vojnika. Četvero je bilo previše. On je reagirao emotivno i odgovorno te preuzeo odgovornost na sebe. Iako, kao što je rekao predsjednik, nema razloga da ministar ode samo zbog toga”, pojasnio je Macan.

Škoro umjesto Mosta

Potom je ustvrdio kako zbog časnog odlaska i preuzimanja odgovornosti Krstičević i dalje može biti adut HDZ-a, pogotovo u situaciji kada će na desnici nastati “gužva”. Smatra da će Sabor biti raspušten najvjerojatnije 22. svibnja i to nakon što se donese Zakon o obnovi Zagreba nakon potresa.

“U srpnju su sigurno izbori; 5., 12. ili 19. srpnja”, ustvrdio je Macan, ali se ipak nije usudio sa sigurnošću precizirati kada bismo mogli dobiti novu Vladu: “To ovisi o rezultatima izbora.”

Komunikacijski stručnjak smatra da se nakon izbora može dogoditi da HDZ-u neće biti potrebna koalicija za zadržavanje vlasti.

“Gledao sam rezultate za prošle izbore. Prošli put je bilo 59 naprema 54 u Hrvatskoj, a tada smo imali i Živi zid i Most. Sada Škoro mijenja Most, ali nema Živog zida. I tu dolazimo do važnosti izbornog sustava. Vodeće stranke će narasti i tako ćemo doći u situaciju da imamo možda i 64 mandata, plus osam manjinaca i tada fali samo četvero zastupnika za većinu. Ako ostanu ovi rejtinzi koje smo vidjeli večeras”, rekao je Macan referirajući se na najnovije istraživanje CRO Demoskop prema kojem je HDZ na prvom mjestu s 30,2 posto potpore, SDP ima 27,8 posto, dok je na trećem mjestu Domovinski pokret Miroslava Škore s 10,1 posto.

Milanović mobilizirao hejtere

SDP je u subotu okupio koaliciju Restart, a Macan smatra kako im svojim nastupima dosta pomaže i predsjednik države Zoran Milanović.

“Oni će vjerojatno ponoviti rezultate iz 2015. i 2016. godine. Bit će jako blizu. On im dosta pomaže. Ako ste primijetili, on je već mobilizirao ove hejtere koji ga ne vole. No, s druge strane postao i pozitivac. Za dom spremni ljevica jasno želi riješiti i on je tu mobilizirao jedne i druge”, zaključio je Macan.

