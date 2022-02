Mirnu subotu, čiji je vrhunac trebala biti večerašnja ''Dora'' s izborom hrvatske pjesme za Pjesmu Eurovizije, rano jutros uzdrmala je prijelomna vijest o uhićenju ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata. Nedugo potom predsjednik Vlade Andrej Plenković održao je konferenciju za novinare.

Usprkos izvanrednoj okolnosti, Plenkovićev nastup na pressici bio je kombinacija nabrajanja uspjeha Vlade, prozivanja DORH-a zbog tajminga uhićenja te svaljivanja krivice na druge.

'Plenković je ljut, jako ljut'

Podsjetimo, prije Horvata jedini ministar koji je bio uhićen dok je obnašao dužnost u Vladi bio je kasnih 1990-ih ondašnji ministar turizma Ivan Herak. Stoga je današnje uhićenje snažnije odjeknulo. A koliko je i zašto ono uzdrmalo premijera Plenkovića, upitali smo komunikacijskog stručnjaka Peru Tantu.

''Plenkovićev nastup pokazao je da je on ljut, jako ljut. A ljut je zato jer je učinjeno nešto za što on nije znao. Sukus njegovog verbalnog obračuna s DORH-om bio je: neka institucije rade svoj posao, ali prethodno mi moraju reći zašto rade svoj posao'', kaže Tanta.

Plenković je manje govorio o onome što DORH eventualno stavlja ministru Horvatu na teret, a više o tajmingu. Tajming je zasad ključna riječ jutrošnjeg uhićenja ministar Horvata.

''Optuživati i prozivati nekoga zato to radi svoj posao otprilike je kao da vas prometni policajac zaustavi jer ste prebrzo vozili, a vi ga napadnete zbog njegovog tajminga jer ste žurili kod punice na ručak i tvrdite da vam je time pokvario dobar tjedan koji ste imali'', slikovito je objasnio Tanta.

Najveća korupcijska afera... ovog tjedna

''Premijer je na početku presice pokušao umiriti situaciju nabrajanjem uspjeha Vlade, zatim je prešao na okrivljavanje drugih i na kraju prozvao medije da dižu paniku. Mislim da se sve može svesti na ono što je tim povodom danas na Twitteru napisao splitski gradonačelnik Ivica Puljak: ''Uhićenje ministra je jedna od najvećih korupcijskih afera ovog tjedna.'' Vidno je da Plenković nije uzdrman, nego ljut. A ljuti se na krive osobe'', dodao je Tanta.

Plenkovićeva ljutnja u jednom trenutku je na pressici bila direktno adresirana glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek za koju je Plenković u jednom trenutku, naoko usput, spomenuo kako joj je parlamentarna većina u Saboru nedavno povjerila novi mandat.

'Plenković pokazuje tipičnu vučićevštinu'

Tanta smatra da je problem kod dugoročnih mandata, poput Plenkovićevog, što nositelji tih mandata, umisle da su bogovi.

''Plenković je izuzetan 'control freak' čije je poimanje da se u ovoj državi ne smije dogoditi išta za što on ne zna. Tipična vučićevština. O ovoj temi se već duže vrijeme pričalo u rukavicama: spominjalo se Tolušića, Žalac, Josipu Rimac… sve bivše dužnosnika. Sada se dogodilo da su priveli Horvata koji je aktualni ministar. Do sada, kada bi se čulo za nekoga da je pod istragom, onda bi ga se na vrijeme maknulo, rekonstruirala bi se vlada i pričekalo nekoliko mjeseci ili godinu dana da se tu osobu uhiti. A iz Vlade bi tada rekli da su se tog čovjeka riješili, da više nije njihov član. Stoga je ovo snažan udarac u stilu ''muž zadnji dozna''. Vjerujem da DORH ima neke prilično čvrste dokaze protiv Horvata kad su mu upali doma. Obično se to rješavalo davanjem ostavke. Ovo je DORH digao na novu razinu, ali najtragičnije je, po mom mišljenju, što se neće dogoditi ništa. Sljedećeg tjedna već će biti nešto novo na dnevnom redu, zamjenik ministra će postati vršitelj dužnosti, oporba će galamiti, ali neće se dogoditi ništa. Plenković je bijesan, ali u tom njegovom bijesu ne može mu se dogoditi ništa', zaključio je Tanta.