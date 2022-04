U novoj sezoni serijala "Tvrda kohabitacija" započetoj u srijedu, predsjednik Republike nazvao je predsjednika Vlade "prljavim udbaškim nasljednikom", te ga počastio i epitetima iz naslova čuvenog talijanskog neorealističkog filma: "ružan, prljav, zao". Predsjednik Vlade uzvratio je predsjedniku Republike također sirovo neorealistički nazvavši ga "divljakom", "patološkim lažljivcem", "manipulatorom" te "karijesom s Pantovčaka". Ovo potonje već je bilo nadrealistički.

I dok u novom nastavku serijala predsjednik Republike premijera naziva prljavim i zlim, a ovaj njega lažljivcem i divljakom, neki novinari i dalje svojim sugovornicima na ovu temu postavljaju pitanje: "Je li Milanović/Plenković pretjerao?"

Počelo je u TV-duelu prije pet i pol godina

Nakon što je Milanović u protekle dvije godine Plenkovića naz(i)vao "plamenim jazavcem", "herojskim zecom", "briselskim ćatom" i "izjelicom kroasana i pralina", a ovaj njega "štetočinom", "šmrkavcem", "jadnikom" te osobom "zaraženom bjesnoćom", pretjeranost je odavno postala prenježan izraz.

Podsjetimo, počelo je prije pet i pol, godina, u kasno ljeto 2016. kada su se Andrej Plenković i Zoran Milanović sučelili u završnom televizijskom duelu. Milanović je tada Plenkoviću spočitao da je u mladosti izbjegao tada obavezno služenje vojnog roka u JNA zbog anemije te ustvrdio da mu je to sredila majka koja je bila vojna liječnica. Pritom je Milanović posprdno upotrijebio izraz "vojna lekarka" što mu Plenković, kojemu je otad prišiven nadimak "Anemični", očito nije zabravio ni oprostio. Njihov tada tek tinjajući sukob danas bukti pretvarajući domaći politički teren i javni prostor u spaljenu zemlju.

'Očekujem da se počnu i naguravati'

Izlišno je, dakle, danas postaviti pitanje je li ijedan pretjerao, jer obojica su pretjerali odavno. Pitanje je koliko daleko može otići njihov sukob te u kojoj se mjeri odraziti na politički život i institucije. Primjerice, Hrvatska je jedina članica Europske unije u kojoj se Vijeće za nacionalnu sigurnost nije sastalo otkako je počeo rat zu Ukrajini, a čiju sjednicu zajednički sazivaju premijer i predsjednik.

Gorespomenuto pitanje postavili smo komunikacijskom stručnjaku Peri Tanti koji je odgovor sažeo u jednu rečenicu: "U sukobu dva supergea, plafon ne postoji."

Potm je ironično dodao: "Svaki put kad sam pomislio da nema dalje, bilo je dalje. Očekujem da počnu fizički naguravati jedan drugoga."

'Ne vjerujem da će se pomiriti'

Tanta kaže kako više ne vidi smisao u sukobu Plenkovića i Milanovića, ni komunikacijski ni politički.

"Ljudi su njihov sukob počeli doživljavati kao normalan folklor. Ako vas netko sutra u prometu pošalje u p**** m**** jer ste se prestrojili, a niste dali žmigavac pa se još pokuša i fizički obračunati s vama, onda su za to djelomično zaslužni i ovi gore jer je taj narativ uspostavljen u javnom govoru", kaže.

Tanta također ne vjeruje da bi ishod sukoba Milanovića i Plenkovića moglo biti pomirenje.

"Njih dvojica će podizati uloge dok ne dođe do apsurdne situacije u kojoj će im se dio građana smijati i govoriti ""Ha-ha, čuj ovu dvojicu!" dok dijelu građana to neće biti smiješno jer će znati da su ovi blokirali pola države zbog svojih ega. Ne bi me čudilo da do kraja mandata jedan od njih kaže pripadnicima svoga osiguranja da blokiraju pripadnike osiguranja ovog drugog. To su ljudi koji svoj politički eros doživljavaju privilegiranim", zaključio je Tanta.