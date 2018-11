KOMUNIKACIJSKA STRUČNJAKINJA SECIRALA KOLINDINO PONAŠANJE: ‘Predsjednica je izgubila kontrolu, to još nisam vidjela’

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić prokomentirala je promjenu mišljenja predsjednice oko Marakeškog sporazuma

Gostujući u Newsroomu N1 televizije komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić prokomentirala je promjenu mišljenja hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović vezano za Globalni sporazum o migracijama, poznatiji pod imenom Marakeški sporazum.

Mamić je rekla da incident “otimanja” mikrofona novinaru Hrvoju Krešiću nije nikada do sada imala priliku vidjeti te je detektirala visoku dozu nervoze.

“Rekla bih da to u puno godina iskustva nisam vidjela. Činjenica je da je nervoza bila na visokoj razini i predsjednica je izgubila kontrolu nad svojim postupcima”, rekla je Mamić, nadodavši da su njezini komunikacijski savjetnici odradili loš posao.

Moram priznati da mi se ovo nikad u karijeri nije dogodilo: nakon nekoliko (pot)pitanja, u kojima sam tražio odgovore o razlozima odustajanja od puta u Marakeš (i od tzv globalnog kompakta općenito), @KolindaGK mi je doslovno oduzela mikrofon i nije ga željela vratiti natrag :-/ pic.twitter.com/81hxDaPgOj — Hrvoje Kresic (@hkresic) November 5, 2018

“Njeni komunikacijski savjetnici su loše odradili posao. Nije loše da o nečem promijenite mišljenje, kontekst se mijenja velikom brzinom i sigurno su se i oko toga i mnoge druge države predomislile. Kad imate takvu situaciju, kad ste svjesni da ste rekli da ćete doći, ako se u kontekstu nešto promijenilo, to je nužno dobro iskomunicirati. Nema tragedije da se promijenilo mišljenje, ne treba se robovati stavovima koje ste imali prije ukoliko je došlo do promjena. Nije došlo do promjene u tekstu, ali moguće da je došlo do promjene silnica. I druge su države rekle da neće potpisati”, rekla je Mamić koja smatra da “su svi u ovom procesu pretrpjeli štetu”.

