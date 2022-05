Komunikacijska stručnjakinja i profesorica s Filozofskog fakulteta u Zagrebu Gabrijela Kišiček gostovala je na N1 televiziji gdje je komentirala komunikaciju predsjednika Zorana Milanovića.

"Stil je postao toliko dominantan da argumentacija i sve što kritiku čini legitimnom je marginalizirano, i slušajuči predsjednika često zaboravljamo koji je temelj njegove kritike. Milanović je postao dominantna figura – ne može proći dan, a da on nekoga ne kritizira", rekla je.

Vrsni retoričari

Rekla je da je predsjednik Zoran Milanović vrstan retoričar, vrstan govornik, da su u novijoj hrvatskoj retorici neki od njegovih govora primjeri onoga kako treba govoriti. "To su najčešće njegovi pobjednički govori. Kad ga čujete da govori, čujete sve pročitane knjige. Ima tu orginalnost u izražavanju, ljepotu izražavanja, figurativnost. Međutim, on mora biti smiren. Čim je u konfliktnoj situaciji postaje agresivan i to se prelijeva na njegov stil izražavanja", konstatirala je.

Kišiček je mišljenja da je Milanović djelomično u pravu kada kaže da ga ljudi ne bi razumjeli da se tako ne izražava.

'Plenković ostavlja dojam kao da se obraća svisoka'

Komunikacijska stručnjakinja smatra da je i premijer Andrej Plenković vrstan retoričar. "Možete osjetiti nervozu u toj odrješitosti, posebice u komunikaciji s novinarima kada mu se postavljaju pitanja koja mu ne odgovaraju, ali nikad nije prešao granicu da se spusti na nižu razinu komunikacije. Njemu je stil teret zbog toga što ostavlja dojam da se obraća svisoka – dociranja, čak bih rekla i pompoznosti", rekla je Gabrijela Kišiček.