Svake godine svjedočimo scenama sa Straduna gdje turisti hodaju bez majice ili hlača, no sada bi za to mogli biti kažnjavani.

"Treba malo, kako bismo to nazvali, svakidašnje pristojnosti kada hodate u javnosti. Osobno mislim da je to dobra stvar. Nazovite me staromodnim, ali ja mislim da je to dobra stvar", smatra Martin iz Velike Britanije.

Novčana kazna od dvije tisuće kuna

Na ulazu u povijesnu jezgru mogu se pronaći sva pravila i piše kako šetnja u kupaćem kostimu ili golog torza nije poželjna. Zato će u lov krenuti komunalni redari koji svakodnevno obilaze povijesnu jezgru.

"Predviđena je novčana kazna od dvije tisuće kuna. Ako se plati na licu mjesta onda je pola cijene, odnosno tisuću kuna", objašnjava Nikola Bokarica, viši savjetnik u Odsjeku za komunalno redarstvo Grada Dubrovnika.

Međutim, nigdje ne piše koliko iznosi kazna, a mnogi turisti nisu ni znali da kazne postoje. U posljednje dvije godine komunalni redari ispisali su tek jednu kaznu.

Letci koji se dijele turistima

"Pa idemo prvenstveno na upozoravanje. Ne bi htjeli da im ostane ljetovanje u nekakvom negativnom tonu ili sjećanju. Mislimo da upozorenja, svakim upozorenjem dobijemo ono što smo željeli", objašnjava Bokarica.

Također, zbog brojnih golišavih prizora na Stradunu od ove se godine dijele letci koji bi turistima trebali pojasniti da se UNESCO-vom zaštićenom kulturnom baštinom ipak ne može u bikiniju.