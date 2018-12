KOMUNALNE NAKNADE POSKUPLJUJU I DO 30 POSTO: Evo koliko će koštati u pojedinim gradovima

Udruga gradova pozitivno je ocijenila potez gradova, tvrdeći kako je komunalna naknada strogo namjenski prihod s čime se ne slaže Udruga hrvatskih poslodavaca

Diljem Hrvatske u brojnim gradovi i općinama od 1. siječnja 2019. godine doći će do poskupljenja komunalne nakanade i to od 10 pa čak do 30 posto. Gradska vijeća Osijeka, Koprivnice, Varaždina, Preloga i Murskog Središća ovih dana su izglasala povećanje vrijednosti boda za obračun te naknade koju plaćaju vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog, garažnog i građevinskog prostora pravdajući se da se vrijednost boda za obračun nije mijenjala godinama, piše Večernji list.

Dodatnih 18 milijuna kuna u proračun Osijeka

Koeficijent u Osijeku je povećan s 58 na 70 lipa po četvornome metru, što za prosječni stan u središtu grada od 60 kvadrata znači 70-ak kuna više na godinu, što se nije svidjelo osječkom HDZ-u koji smatra da se naknada povećava u vrijeme kad se Vlada trudi porezno rasteretiti građane i gospodarstvo.

Šef osječkog HDZ-a Ivan Radić ocijenio je da se čak radi o “prikrivenom porezu” jer će građani morati platiti dodatnih 18 milijuna kuna, te smatra da će poskupljenje destimulirati i poduzetnike.

Osječkim vijećnicima gradonačelnik Ivan Vrkić obrazložio je da se vrijednost boda nije mijenjala od 2001. godine, a da su gradski troškovi održavanja znatno porasli.

Ulaganje u infrastrukturu

Stanovnike Varaždina će dočekati poskupljenje naknade za 25 posto, što se nije svidjelo oporbenom SDP-u koji tvrdi da novca u proračunu ima i da nije potrebno opterećivati građane.

“Sve što će se sad povećati ekipa koja je bila na vlasti trošila je na odvjetnike, svoje plaće, uhljebe… Imam hrabrosti podići naknadu ne zato što želim nekoga opteretiti, nego zašto što želimo graditi grad. Svako ulaganje u infrastrukturu za građane je najisplativije i nosi multiplikativne uštede”, izjavio je gradonačelnik Ivan Čehok, piše Večernji list.

Različiti pristupi

Udruga gradova pozitivno je ocijenila potez gradova, tvrdeći kako je komunalna naknada strogo namjenski prihod koji služi građenju i održavanju komunalne infrastrukture, a vrijednost boda za obračun mijenja se u prosjeku jednom u deset godina.

“S obzirom na vrlo nisku razinu konkurentnosti i zabrinjavajućeg zaostajanja Hrvatske za većinom zemalja EU-a, odgovornost jedinica lokalne samouprave je stvoriti maksimalno poticajne i održive uvjete života i poslovanja, koji pozitivno utječu na smanjenje iseljavanja, koje je sada već kritično. Najavljeno podizanje komunalne naknade stoga držimo suprotnim interesima društva i gospodarstva, a osobito je zabrinjavajuća puna autonomija jedinica lokalne uprave i samouprave pri podizanju troškova života i poslovanja jer ne postoji zakonsko ograničenje visine komunalne naknade”, smatra Udruga hrvatskih poslodavaca.