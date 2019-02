KOMŠIĆ PROGOVORIO O ODNOSIMA S HDZ-om u BiH: ‘Ja više trebam njima, nego oni meni. Dosta mi je brojanja krvnih zrnaca’

‘Ja im trebam više nego oni meni. Iz jedne od takvih općina došao je i zahtjev za pomoć za upotrebu vojske i naravno da smo ga odobrili’, rekao je Komšić i dodao kako u HDZ-u mogu uvijek računati na njegovu pomoć kao da ništa nije bilo

Situacija u BiH se nakon izbora polako smirila. Ustvrdio je Željko Komšić za HRT ističući kako mu je institut ”persone non grata” koji su uvele općine u kojima HDZ ima vlast apsurdan.

“Ja im trebam više nego oni meni. Iz jedne od takvih općina došao je i zahtjev za pomoć za upotrebu vojske i naravno da smo ga odobrili”, rekao je Komšić i dodao kako u HDZ-u mogu uvijek računati na njegovu pomoć kao da ništa nije bilo.

Potom je progovorio o podjelama koje i dalje u vladaju u susjednoj zemlji. Ustav BiH svi tumače onako kako im ogovara, ustvrdio je gostujući u emisji “Nedjeljom u 2”. Smatra da su kreatori Daytonskog sporazuma bili mudri i vodili su računa o svemu. Nisu BiH sveli na tri konstitutivna naroda negu su u tu priču uveli i one koji se ne deklariraju kao predstavnici konstitutivnih naroda i građane kao individue.

Zaštita građanina kao individue

“Konstututivnost su kao kategoriju uveli sovjetski komunisti kako bi uredili višenacionalnu, veliku državu. To su onda preuzeli jugoslavenski komunisti. I tad je bilo stavova da BiH treba podijeliti između Zagreba i Beograda”, kazao je komšić ističući kako veličina tita to nije dozvolila. Dodao je kako je koncept konstitutivnosti postao osnov za disoluciju BiH onog trenutka kad je nestalo jedinstvene političke ideje.

“Zalažem se za zaštitu građanina kao individue. A svjestan sam da to tako ne može biti – to nije politički nego društveni proces – društvo mora doći do točke da to hoće”, kazao je Komšić još jednom istaknuvši da ga živcira kad mu netko stalno broji krva zrnca i da to ima elemente fašizma.

‘Pa ja jesam Hrvat’

Na opasku da u Ustavu BiH piše da Hrvat treba biti član BiH kazao je: “Pa ja sam Hrvat”. Elemente fašizma vidi u činjenici što ne bi mogao ući u Predsjedništvo – da nije Hrvat. “Mi u Ustavu nememo fašizam, nego diskriminaciju. U Ustavu piše da jedino Hrvat, Bošnjak i Srbin mogu ući u Predsjedništvo – Europski sud je zaključio da su te odredbe diskriminirajuće i naložio da ih moramo mijenjati”, kaže.

Potom je pojasnio složenost tog problema. “Moje dijete je rođeno u braku dva različita konstitutivna naroda. Moje dijete se, po Ustavu ne može ni kandidirati za ovu funkciju. Neka se ona izjasni kako god hoće. A što će biti ako se ne izjasni”, upitao je te naglasio kako bi on takva pravila mijenjao. A po njima je morao igrati. Zalaže se da BiH ima jednog predsjednika i kancelarski sustav po uzoru na Njemačku. “Imam se pravo boriti za svoju političku ideju”, pritom je dodao.

Istaknuo je da predstavlja sve građane, a ne samo Hrvate. Objasnio je da u Ustavu BiH piše da se član predsjedništva iz redova, npr. hrvatskog ili bošnjačkog naroda obraćaju federalnom domu naroda, odnosno klubu delegata ili bošnjaka ili Hrvata, a član iz Republike Srpske se obraća narodnoj skupštini Republike Srpske. Mi nismo predstavnici naroda, nego pripadnici naroda. Složio se da puno toga u ustavu BiH nije u redu, ali da ga mora poštovati.

Na pitanje kako tražiti sreću u zemlji opterećenoj brojnim problemima, Komšić je rekao kako ne zna. Volio bi, kaže, da mu kći ostane ovdje, ali ne želi da mu sutra govori da joj je time uništio život

Pelješki most

Govoreći o tužbi koju je rekao podići zbog Pelješkog mosta, sada je istaknuo kako kako mu je dogovor prije svega te ne tvrdi da će do tužbe i doći.

“Na to u Zagrebu mogu računati svi. Ne vidim drugog načina da to učinimo da relaksiramo naše odnose”, rekao je Komšić.