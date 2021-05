KOMPROMITIRAJUĆE: Trgovački sudovi potvrdili da Burilović zapravo nema uvjete da bi bio predsjednik HGK-a

Trgovački sud u Osijeku i Zagrebu dali su do znanja da Luka Burilović nikada nije bio vlasnik niti direktor trgovačkog društva Agrotehna iz Lipovca, a kako on piše u svojoj službenoj biografiji na stranicama HGK, prema čemu on ne ispunjava statutom propisane uvjete da bi mogao biti predsjednikom HGK

Trenutni predsjednik Hrvatske gospodarske komore, Luka Burilović ne ispunjava formalne uvjete potrebne za vođenje te organizacije, a proizlazi to iz detalja njegove poslovne biografije, a koje je objavio portal građanske inicijative Psihološko Proljeće.

Burilovićeva biografija donosi popis tvrtki u kojima je on bio predsjednik, zamjenik predsjednika ili član nadzornih odbora, no iz inicijative Psihološko Proljeće navode da se članstvo u nadzornom odboru ne može smatrati upravljačkom pozicijom s obzirom da Zakon o trgovačkim društvima propisuje da član nadzornog odbora ne može biti članom uprave.

NITKO NE SMIJE ZNATI KOLIKU PLAĆU IMAJU LOKALNI ŠEFOVI HGK-A: ‘Ovo postaje suludo. Valjda je i njih sram jer znaju da ih nisu pošteno zaradili?’

BURILOVIĆ TRAŽIO DEMANTI, A ŠTO ONDA NAPRAVI ŠPRAJC? Brutalno, ali i u najsočnije detalje pojasnio čemu se sve izruguje i zgraža

Agrotehna iz Lipovca

Burilović je prije 1996. godine bio vlasnik i direktor firme Agrotehna iz Lipovca. Inicijativa Psihološko Proljeće je HGK upitao o toj firmi, no oni su odgovore na to pitanje izbjegavali. Premda HGK mora biti u posjedu traženih informacija budući da se za poziciju predsjednika HGK raspisuje javni natječaj prilikom kojeg kandidati moraju priložiti dokaze iz kojih je vidljivo da ispunjavaju uvjete propisane statutom, zbog nedobivenog odgovora članovi Inicijative obratili su se Povjereniku za informiranje, a od HGK su dobili odgovor da se za pitanja o Agrotehni obrate Trgovačkom sudu u Osijeku Naposljetku se ispostavilo da je firma ipak trgovačko društvo.

Da trgovačko društvo Agrotehna nije nikada bilo osnovano pri Trgovačkom sudu u Osijeku doznali su od istoimenog suda, koji je uz to poručio da u sudskom registru postoji trgovačko društvo Agrotehna koje je brisano, ali osnovano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. S tog suda naveli su da Luka Burilović nije bio upisan kao osnivač ili član nekog trgovačkog društva na teritoriju RH.

‘HGK JE PLATIO VEČERU 17.000 €, ŠTO JE TU LUKSUZ?’: Burilović tvrdi da je poduzetnik, a firma mu ugašena: ‘Iznajmljujem prostor’

Nije upisan kao osnivač

Sudovi su, dakle, jasno dali do znanja da Burilović nikada nije bio vlasnik niti direktor trgovačkog društva Agrotehna iz Lipovca, a kako on piše u svojoj službenoj biografiji na stranicama HGK, prema čemu on ne ispunjava statutom propisane uvjete da bi mogao biti predsjednikom HGK.

Burilović je, također, od 2006. do 2014. bio u Upravi Sladorane, a od 17. srpnja 2013. do 8. siječnja 2014. bio je član društva VTV d.o.o. Radi se o vinkovačkoj televiziji kojoj je 2013. Sladorana pozajmila preko 6 milijuna kuna.

Inicijativa Psihološko proljeće pozvala je HGK da objave dokaze koje je Burilović priložio prilikom prijave za predsjednika HGK te ih poziva na javno očitovanje zbog čega je na službenim stranicama HGK navedena netočna informacija o tome da je Burilović bio vlasnik i direktor nepostojeće tvrtke.

ŠEF HGK IMA PLAĆU OD 23.000 KN: Ali, ukupna primanja su veća, spominje se iznos od 56.000 kn; ‘To nekima možda izgleda puno…’