Komodo je najmodernije robotsko vozilo kojemu ništa ne mogu ni otvorena vatra i eksplozije, kao niti urušavanja i terorističke prijetnje.

Europska komisija Komoda je svrstala među top 20 projekata sigurnosno-obrambene industrije, a nakon jučerašnjeg predstavljanja taj robotski sustav za rad u ekstremnim uvjetima trebao bi se naći na radaru svake europske države koja radi na unapređenju svoje obrane.

Samo neke od odlika tog stroja su daljinsko upravljanje, umjetna inteligencija i mogućnost djelovanja u raznim situacijama.

"S obzirom da je to hibridizacija on ima nekih 170 kilovatsati baterija i ima motor sa unutrašnjim sagorijevanjem od 300 konjskih snaga, tak da to sve skupa čini i puno veću snagu", rekao je za RTL Danas Gordan Pešić, voditelj razvoja poslovanja u DOK-ING-u.

Pravo borbeno oružje

Iz DOK-ing-a tvrde kako ovakav stroj nema nitko u Europi. Komodo može djelovati u uvjetima otvorene vatre, eksplozije, urušavanja, visokih koncentracija eksplozivnih i toksičnih tvari, kao i u terorističkim prijetnjama. Izgledom nalik na tenk, a budući je riječ o modularnoj platformi, ako mu se nadogradi oružje, može postati pravo borbeno vozilo. Proizvodnju ovakvih strojeva podržava i ministar obrane.

"Dakle ovo što je najveća vrijednost i zašto mislim da ga Hrvatska vojska mora imati je to što možete imati i stroj i uslugu. Primjerice ako se odlučimo imati stroj za razminiravanje ili stroj za nuklearni otpad ili za raščišćavanje ruta onda u tom slučaju s tom nadogradnjom mi nudimo i stroj i uslugu. Mislim da je to jedna velika prednost", rekao je ministar obrane Mario Banožić.

Iz tvrtke koja je u posljednjih 30 godina uspješno razvila 15-ak robotskih sustava, spremni su i na serijsku proizvodnju.

"Gledajte, možemo bilo koju količinu napraviti. Mislim, ne mogu pretjerivati, ako će to biti više od 100 komada onda ćemo se ozbiljno oznojiti da to napravimo, ali mislim da su kapaciteti u hrvatskoj dovoljni da možemo zadovoljiti bilo koje potrebe, jasno uz dobru organizaciju", rekao je osnivač i vlasnik DOK-ING-a Vjekoslav Majetić.

Premda cijena ovog stroja još nije definirana, očekuje se da će koštati između 5 i 10 milijuna eura.