U utorak je održan sastanak Vladina Znanstvenog savjeta, a ministar zdravstva Vili Beroš se nakon sjednice osvrnuo na izjavu Gordana Lauca koji je rekao kako je višak smrtnosti u Hrvatskoj i drugim zemljama povezan, ne s koronom i epidemijom, nego s cijepljenjem.

"Lauc i inače u svojim izjavama radikalno odstupa od epidemioloških preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva zdravstva, Hrvatske liječničke komore, Hrvatske udruge bolničkih liječnika, Kriznog stožera i Vlade RH, pa suprotno svim njihovim naporima da se smanji broj zaraženih dr. Lauc između ostalog propovijeda i misao kako se bolje zaraziti nego cijepiti", komentirao je urednik i voditelj Zoran Šprajc u emisiji RTL Direkt.

'Beroš bez problema prihvatio Laucevo objašnjenje'

"Ta misao je stajala života nekoliko tisuća ljudi, ali ministra Beroša to ne smeta pa je bez problema prihvatio Laucevo objašnjenje", kazao je Šprajc pa citirao današnju izjavu ministra Beroša: "Lauc je govorio i o svojim recentnim izjavama i to smo razriješili. Govorio je o mogućoj korelaciji, a ne o vezi smrtnosti i cijepljenja. On je zagovornik cijepljenja i suglasan je s ostalim članovima savjeta. Diljem svijeta su upravo necijepljeni rezervoar gdje se virus širi. I među cijepljenima je moguć prijenos virusa, ali ta je mogućnost daleko manja".

"Šteta što ministru moramo pokvariti ovako glupu izliku za tako ozbiljnu stvar, da budemo precizni smrtno ozbiljnu stvar, ali dr. Lauc, član Vladinog znanstvenog savjeta, prodavač glikanskih testova i adekvatnih privjesaka, je vrlo izravno svojoj sljedbi i javnosti sugerirao da je višak smrtnosti nastao zbog intenzivnog cijepljenja. Evo crno na bijelo", kazao je Šprajc pa ponovio izjavu Lauca:

"Imamo i neočekivani višak smrtnosti u lipnju i srpnju koji se poklapa s intenzivnim cijepljenjem. Takve neočekivane viškove smrtnosti imaju i druge zemlje".